Das vom Nationalen Zentrum für Meteorologie (NCM) verwaltete Forschungsprogramm der Vereinigten Arabischen Emirate zur Regenverstärkung (UAEREP) hat die Preisträger seiner Forschungsstipendien für den sechsten Zyklus bekannt gegeben. Jeder Empfänger erhält über einen Zeitraum von drei Jahren bis zu 1,5 Millionen US-Dollar, wobei die jährliche Zuweisung maximal 550.000 US-Dollar beträgt.

Die Preisträger des sechsten Zyklus sind Dr. Dixon Michael, Principal Radar Meteorologist und Software Engineer bei Echo Science Works, USA, für "Advancing Cloud Seeding Science with Dual-Polarization Radar Signatures and AI" (Fortschritte in der Wolkenimpfungswissenschaft mit dualpolarisierten Radarsignaturen und KI); Prof. Linda Zou, außerordentliche Professorin an der Victoria University, Australien, für "AI-assisted Development and Optimization of Glaciogenic Cloud Seeding Materials" (KI-gestützte Entwicklung und Optimierung von glaziogenen Wolkenimpfungsmaterialien); und Dr. Oliver Branch, leitender Wissenschaftler an der Universität Hohenheim, Deutschland, für "Rainfall Enhancement through Modification of Land Cover and Land Form" (Regenverstärkung durch Modifikation der Bodenbedeckung und Landform) (RAINLAND).

Seine Exzellenz Dr. Abdulla Al Mandous, President der World Meteorological Organization und Director General des NCM, erklärte: "Unter der Leitung Seiner Hoheit Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister und Chairman of the Presidential Court, festigt die UAEREP weiterhin ihre Position als globale Plattform für wissenschaftliche Zusammenarbeit und angewandte Innovation. Das NCM spielt eine zentrale Rolle bei der Umsetzung dieser Arbeit, indem es fortschrittliche Infrastruktur und operatives Fachwissen bereitstellt, die Forschungsergebnisse in reale Auswirkungen umsetzen. Dies spiegelt den Ansatz der Vereinigten Arabischen Emirate wider, in praktische und nachhaltige Innovationen zu investieren."

Alya Al Mazrouei, Director von UAEREP und Director der Abteilung für Weather Enhancement bei NCM, erklärte: "Die Vorschläge der Preisträger zeichnen sich durch ein hohes Maß an wissenschaftlicher Innovation und praktischer Anwendbarkeit aus. Dank der technischen Ressourcen und globalen Kooperationen von UAEREP werden diese Projekte wissenschaftlich fundierte Lösungen hervorbringen, die zur Wasserversorgungssicherheit und Klimaresilienz beitragen."

Das Projekt von Dr. Dixon Michael treibt die Bewertung der Auswirkungen von Wolkenimpfung über die herkömmliche, auf Reflektivität basierende Sturmverfolgung hinaus voran. Es wird LROSE/TITAN aktualisieren, um mikrophysikalische Pfade zu erfassen und Auswirkungen mithilfe transparenter, unsicherheitsbewusster Methoden zu bewerten, während gleichzeitig die Fähigkeit des NCM zur Aufrechterhaltung dieser Systeme gestärkt wird.

Das Projekt von Prof. Linda Zou befasst sich mit der Entwicklung fortschrittlicher nanokompositischer Eiskeimbildner und der Anwendung KI-gestützter Analysen zur Leistungsoptimierung anhand von Daten aus einer tragbaren Eiskeimbildungs-Experimentierkammer (PINE), die in der letzten Phase des Projekts am NCM zum Einsatz kommen wird.

Das RAINLAND-Projekt von Dr. Oliver Branch wird einen Theorie-Beobachtung-Simulations-Ansatz anwenden, um zu demonstrieren, wie Veränderungen der Bodenbedeckung und der Landtopografie feuchte Konvektion auslösen können. Die Forschung zielt darauf ab, optimale Landformgestaltungen und Standorte zu identifizieren, um die Niederschlagsmenge in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu erhöhen.

