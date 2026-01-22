Stellt euch eine Welt vor, in der Wearables und medizinische Sensoren niemals an die Steckdose müssen. Eine neue Materialkombination könnte diesen Traum bald Realität werden lassen, indem sie selbst kleinste Regungen eures Körpers direkt in Energie verwandelt. Einem Team von Forscher:innen an der britischen University of Surrey ist ein interessanter Schritt im Bereich des sogenannten Energy Harvestings gelungen. Wie die Wissenschaftler:innen im Fachjournal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
