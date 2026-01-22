© Foto: Sven Hoppe/dpaOpenAI sucht Investoren für eine neue Runde von 50 Milliarden Dollar. CEO Sam Altman hat Gespräche mit Top-Investoren im Nahen Osten geführt, um das Unternehmen auf eine Bewertung von bis zu 830 Milliarden Dollar zu hebeChatGPT-Entwickler OpenAI befindet sich in Gesprächen mit führenden Investoren aus dem Nahen Osten, um eine Finanzierungsrunde im Wert von mindestens 50 Milliarden US-Dollar zu sichern. Das berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag. CEO Sam Altman hat kürzlich die Region besucht und mit einigen der größten staatlich unterstützten Fonds in Abu Dhabi gesprochen. Die Gespräche befinden sich noch in einem frühen Stadium, und die genaue Höhe der Investitionen …Den vollständigen Artikel lesen
