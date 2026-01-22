AMSTERDAM, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- NUNC Capital hat im Rahmen der Startkapitalrunde eine strategische Minderheitsbeteiligung an AnGard Microwave erworben, um die nächste Wachstums- und Entwicklungsphase des Unternehmens zu unterstützen. Mit dieser Investition wird NUNC Teil des Gründungsteams von AnGard sowie der bestehenden Anteilseigner TNO und der Universität Twente. Durch das Engagement schließt sich NUNC einem starken niederländischen Forschungs- und Verteidigungsinnovationsökosystem an, um die Entwicklung und den Einsatz von Hochleistungs-Mikrowellentechnologie für Verteidigungsanwendungen zu beschleunigen.

AnGard entwickelt Hochleistungsmikrowellen-Gegenrobotersysteme auf Basis gerichteter Energie, die darauf ausgelegt sind, eine Vielzahl autonomer und robotergestützter Bedrohungen zu neutralisieren. Die Technologien sind so konzipiert, dass sie elektronische Systeme ohne physische Einwirkung stören, deaktivieren oder beeinträchtigen können. Dadurch eignen sie sich sowohl für Verteidigungs- als auch für Sicherheitsanwendungen, einschließlich des Schutzes militärischer Anlagen, kritischer Infrastruktur und sensibler Standorte.

Die Investition unterstreicht den langfristigen Fokus von NUNC Capital, Verteidigungsfähigkeiten durch Technologien aufzubauen, die operativ relevant, technisch glaubwürdig und auf reale Beschaffungsbedarfe abgestimmt sind. "Hochleistungsmikrowellen sind eine unverzichtbare Technologie im Verteidigungs- und Sicherheitsbereich", erklärte Bram Oostvogel, Gründungspartner von NUNC Capital. "Wir haben uns bereits früh mit dieser Technologie beschäftigt - zu einem Zeitpunkt, als die Technologie zwar großes Potenzial hatte, der Markt und die Budgets jedoch noch nicht dafür bereit waren. Diese Erfahrung hat unsere heutige Investitions- und Entwicklungsstrategie geprägt. Mit AnGard geben der richtige Zeitpunkt, starke Partnerschaften und die heutigen operativen Rahmenbedingungen dieser Technologie nun echten Rückenwind."

Zwischen 2015 und 2018 war NUNC über sein früheres Unternehmen Dronatec an der Entwicklung hochleistungsmikrowellenbasierter Systeme zur Abwehr unbemannter Fluggeräte beteiligt. Obwohl sich die Technologie als wirksam erwies und großes internationales Interesse hervorrief, verhinderten die damaligen Verteidigungsbudgets und Beschaffungsstrukturen eine großflächige Einführung. Die in dieser Phase gewonnenen Erkenntnisse fließen nun direkt in den Ansatz von NUNC für AnGard ein - insbesondere mit Blick auf Marktreife, die Abstimmung mit relevanten Stakeholdern und die industrielle Zusammenarbeit.

AnGard ist bereit für die nächste Wachstumsphase. Durch seine Aktionäre und Partnerschaften ist das Unternehmen eng in die niederländische Verteidigungs- und Forschungslandschaft eingebunden und stellt so eine enge Verzahnung von angewandter Forschung, Systementwicklung, Tests und Validierung sicher. NUNC bringt umfassende Erfahrung in der Skalierung von Verteidigungsunternehmen, im Zugang zu internationalen Märkten sowie langfristiges Kapital ein, das klar auf den operativen Einsatz und nicht auf experimentelle Vorhaben ausgerichtet ist.

"Mit NUNC Capital gewinnt AnGard einen starken strategischen Partner", so Jasmine Sharifa Szimanneck, Mitgründerin und CEO von AnGard Microwave. "Diese Partnerschaft schafft die Grundlage, unsere Wachstumsziele zu erreichen und den Weg in den operativen Einsatz deutlich zu beschleunigen. NUNC unterstützt unsere Mission aktiv, unsere gerichteten Hochleistungsmikrowellen-Gegenrobotersysteme auf den Markt zu bringen, um kritische Infrastrukturen und die Gesellschaft in ganz Europa sowie bei Verbündeten vor der sich rasant entwickelnden Bedrohung durch bewaffnete Robotersysteme zu schützen."

"Die Hochleistungsmikrowellentechnologie von AnGard deckt einen echten und wachsenden operativen Bedarf ab", ergänzte Frank van Vliet, leitender Wissenschaftler bei TNO. "Die Weiterentwicklung dieser Systeme ist für moderne Verteidigungs- und Sicherheitsoperationen von zentraler Bedeutung. Wir sind überzeugt, dass AnGard sowohl bei der Fähigkeitenentwicklung als auch bei der zügigen Einführung eine entscheidende Rolle spielen wird."

Die Investition spiegelt die umfassenderen Veränderungen in der Verteidigungs- und Sicherheitslandschaft wider. Fähigkeiten zur gezielten Energieeinsatzsteuerung und zur Bekämpfung autonomer Systeme haben sich von experimentellen Konzepten zu dringenden operativen Anforderungen entwickelt - getrieben durch aktuelle Konflikte, die rasche Verbreitung unbemannter und robotergestützter Systeme sowie den steigenden Bedarf an Schutz für Streitkräfte und Sicherung kritischer Infrastrukturen und sensibler Bereiche. NUNC Capital wird eng mit AnGard, TNO und der Universität Twente zusammenarbeiten, um die weitere Systementwicklung, Tests und die internationale Markteinführung zu unterstützen.

Über NUNC Capital

NUNC Capital wurde 2013 gegründet und ist eine private Investmentgesellschaft, die sich auf den Aufbau und die Skalierung von Verteidigungstechnologieunternehmen spezialisiert hat, um die operative Kapazität der NATO und der alliierten Streitkräfte zu stärken. NUNC Capital erwirbt, entwickelt und skaliert Verteidigungsunternehmen der nächsten Generation. Durch seine drei strategischen Säulen - NUNC Ventures, NUNC Platforms und NUNC Services - vereint NUNC Capital strategische Akquisitionen, Partnerlizenzen und eigenständige Entwicklungen unter einer Mission: die Beschleunigung von Innovationen für operative Effizienz.

