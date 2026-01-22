Die Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA) gab heute bekannt, dass EOS nach langjähriger Teilnahme in dem Verband zum Principal Member, einem wichtigen Mitglied, geworden ist. Im Rahmen dieser erweiterten Führungsrolle ist Björn Hannappel, Leiter für Nachhaltigkeit bei EOS, zum Vorstand der AMGTA gestoßen.

Principal Membership ist der höchste Verpflichtungsgrad von AMGTA und Organisationen vorbehalten, die sich durch nachhaltige Führung, strategische Ausrichtung und Förderung nachhaltiger und resilienter Fertigungspraktiken weltweit auszeichnen. Als Principal Member hat EOS eine erweiterte Rolle bei der Gestaltung der strategischen Ausrichtung, der Governance und von branchenweiten Kooperationsinitiativen von AMGTA.

EOS ist ein weltweit führender Technologieanbieter im Bereich des kommerziellen 3D-Drucks von Metallen und Polymeren. Das unabhängige Unternehmen wurde 1989 gegründet und ist ein Wegbereiter und Innovator bei umfassenden additiven Fertigungslösungen. Sein Portfolio an Systemen, Materialien und Prozessparametern gibt Kunden einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil in puncto Produktqualität und langfristiger wirtschaftlicher Nachhaltigkeit der Fertigungsprozesse. Kunden profitieren zudem von der umfangreichen technischen Expertise von EOS in den Bereichen weltweiter Service, Anwendungstechnik und Beratung.

"Ich freue mich sehr, EOS und Björn Hannappel in dieser erweiterten Rolle bei der Gestaltung von AMGTA zu begrüßen", sagte Sherri Monroe, AMGTA Executive Director "Der Aufstieg von EOS zum Principal Member spiegelt sowohl die etablierte Führungsrolle des Unternehmens im Bereich der additiven Fertigung als auch seinen Einsatz für eine breite Förderung von Nachhaltigkeit. Wir freuen uns außerdem, Björn Hannappel im Vorstand der AMGTA zu begrüßen. Seine Expertise wird unsere Fähigkeit stärken, aussagekräftige, an der Industrie orientierte Ergebnisse zu liefern."

"EOS veranschaulicht die Art Führung, die die AMGTA fördern möchte die Kombination von technologischer Innovation und einem disziplinierten, ergebnisorientierten Nachhaltigkeitskonzept", sagte Brian Neff, Vorstandsvorsitzender der AMGTA und CEO von Sintavia. "Die Berufung von Björn Hannappel in den Vorstand stärkt unsere kollektive Fähigkeit, das Ökosystem der additiven Fertigung an Lösungen heranzuführen, die nicht nur effizienter und resilienter, sondern zudem wirtschaftlich und umweltverträglich sind."

Als Leiter für Nachhaltigkeit bei EOS leitet Hannappel Initiativen, die auf Umweltfreundlichkeit, Ressourceneffizienz und langfristige Wertschöpfung in industriellen Systemen für additive Fertigung ausgerichtet sind. In seiner Rolle im Vorstand der AMGTA wird er dazu beitragen, die Mission, die Prioritäten und den globalen Einfluss der Organisation anzuleiten.

"Die Entscheidung, unsere Bindung zu der AMGTA zu vertiefen, ist eng mit dem Engagement von EOS für verantwortungsvolle Innovation und nachhaltige industrielle Transformation verknüpft", sagte Hannappel. "Die additive Fertigung beeinflusst bereits, wie Produkte entworfen, erzeugt und geliefert werden, und die Zusammenarbeit im ganzen Ökosystem ist wesentlich, um ihr volles ökologisches und wirtschaftliches Potenzial zu entfalten."

Die AMGTA ist die einzige unabhängige, globale Organisation, die Unternehmen im ganzen Fertigungsökosystem zusammenbringt, um das Gespräch um 3D-Druck und additive Fertigungspraktiken voranzutreiben und bessere ökologische, wirtschaftliche und ressourceneffiziente Ergebnisse zu erzielen. In einem zunehmend volatilen und unsicheren Geschäftsklima werden der kommerzielle 3D-Druck und additive Fertigungspraktiken als kritische Technologien eingesetzt, die vom Entwurf neuer Produkte bis zur Senkung von Lagerhaltungskosten und Veralterung sämtliche Prozesse unterstützen.

Additive Fertigungstechnologien sind jetzt in verschiedensten Anwendungen zu finden, von medizinischen Implantaten und Verbraucherelektronik bis hin zu Luft- und Raumfahrt, Industrieprodukten und Verteidigung. Diese Technologien werden gemeinsam als additive Fertigung bezeichnet und versetzen Unternehmen in die Lage, reaktionsschneller, innovativer, wirtschaftlich tragbarer und nachhaltiger zu sein. Heute und in zunehmendem Maße in der Zukunft führen die einzigartigen Möglichkeiten von 3D-Druck und additiven Praktiken zu einer grundlegenden Veränderung der Art und Weise, wie Unternehmen in einer sich schnell entwickelnden globalen Wirtschaft konkurrieren und bestehen.

Die Berufung von Björn Hannappel ist zum 1. Januar 2026 wirksam.

Über die Additive Manufacturer Green Trade Association (AMGTA)

Die AMGTA ist ein globaler Handelsverband, der sich auf die Förderung einer nachhaltigen, resilienten und wirtschaftlich durchführbaren Fertigung durch kommerziellen 3D-Druck und additive Fertigungstechnologien konzentriert. Durch Kooperation, datengestützte Einblicke und Branchenführerschaft unterstützt AMGTA Hersteller, Lieferanten und Interessenvertreter auf der ganzen Welt bei der Beschleunigung einer verantwortungsbewussten Übernahme der additiven Fertigung.

