Lone Star Funds ("Lone Star") gab heute bekannt, dass eine Tochtergesellschaft von Lone Star Fund XII, L.P. eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb von Alliance Ground International ("AGI"), einem führenden nordamerikanischen Anbieter von Flughafendienstleistungen, von Greenbriar Equity Group und Audax Private Equity geschlossen hat. Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

AGI wurde 1987 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Miami und ist mit mehr als 12.000 Mitarbeitern an über 60 Flughäfen in Nordamerika tätig. Das Unternehmen bietet unternehmenskritische Outsourcing-Dienstleistungen, die einen effizienten Ablauf des Fracht- und Passagierflugverkehrs an großen Flughafen-Drehkreuzen ermöglichen. Das Kerngeschäft von AGI ist die Luftfrachtabfertigung, ergänzt durch Passagierterminals, Bodenabfertigung und andere damit verbundene Dienstleistungen. Dank seines integrierten Dienstleistungsangebots, seiner strategischen Präsenz auf Flughäfen und seiner langjährigen Kundenbeziehungen ist AGI ein vertrauenswürdiger Partner für Fracht- und Passagierfluggesellschaften und unterstützt den Flughafenbetrieb und den globalen Handelsverkehr.

Lone Star wird mit AGI zusammenarbeiten, um dessen Wachstum voranzutreiben und Investitionsbereiche zu identifizieren, um die Geschäftstätigkeit in mehreren Segmenten auszuweiten und das Angebot in neuen und bestehenden Märkten zu erweitern. Gemeinsam werden Lone Star und das Unternehmen sich weiterhin darauf konzentrieren, seinen geschätzten Kunden einen exzellenten Service zu bieten, sein Engagement für Sicherheit aufrechtzuerhalten und eine Arbeitskultur der Zusammenarbeit und des Respekts zu fördern.

"Wir freuen uns, diese Vereinbarung zum Erwerb von AGI getroffen zu haben, einem Unternehmen, das sich zu einem echten Marktführer entwickelt hat", sagte Donald Quintin, Chief Executive Officer von Lone Star. "Lone Star arbeitet seit langem mit Unternehmen wie AGI zusammen, die missionskritische Dienstleistungen für Schlüsselindustrien unterstützen. Wir werden mit dem Managementteam des Unternehmens zusammenarbeiten, um das Wachstum voranzutreiben, und uns gleichzeitig weiterhin für die hohe Qualität der Dienstleistungen einsetzen, die die Kunden von uns erwarten."

"Diese Partnerschaft mit Lone Star ist ein wichtiger Meilenstein für das weitere Wachstum von AGI", sagte Jared Azcuy, Chief Executive Officer von AGI. "Unser starker Fokus auf Sicherheit, Zuverlässigkeit und exzellenten Service hat die rasante Expansion von AGI in der Luftfahrtindustrie vorangetrieben. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Lone Star unser globales Wachstum voranzutreiben, technologische Innovationen anzuführen und den Servicestandard für unsere Airline-Kunden weiter zu verbessern."

Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und Genehmigungen.

Evercore fungiert als Finanzberater und Vinson Elkins als Rechtsberater von Lone Star. BofA Securities fungiert als Finanzberater und Ropes Gray als Rechtsberater von AGI.

Über Alliance Ground International

Alliance Ground International ist eines der am schnellsten wachsenden US-amerikanischen Luftfahrt-Handling-Unternehmen in Nordamerika und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Fracht, Bodenabfertigung, Postabfertigung, Sicherheit und Gastronomie an. AGI hat seinen Hauptsitz in Miami, beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeiter und ist an über 60 Flughäfen in den Vereinigten Staaten und Kanada tätig.

Über Lone Star

Die führende Investmentgesellschaft Lone Star berät Fonds, die weltweit in Private Equity, Kredite und Immobilien investieren. Seit 30 Jahren bewältigt das Unternehmen erfolgreich komplexe Herausforderungen. Die Fonds sind erfahrene, wertorientierte Investoren, die unabhängig vom aktuellen Marktumfeld nach Chancen in komplexen Situationen suchen, die durch spezifische strukturelle oder finanzielle Faktoren belastet sind. Unser starkes Team aus erfahrenen Führungskräften und kompetenten Transaktionsexperten bildet ein solides Fundament für erfolgreiche Investitionen und strategische Entscheidungen. Seit der Gründung des ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private-Equity-Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt rund 95 Milliarden US-Dollar aufgelegt. Weitere Informationen zu den Lone Star Funds finden Sie unter www.lonestarfunds.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

