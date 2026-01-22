Die US-Börsen haben am Donnerstag ihre Erholung fortgesetzt. Die entschärften geopolitischen Spannungen rund um Grönland und Europa sowie robuste Konjunkturdaten sorgten für Kauflaune. Zwischenzeitlich kratzten Dow Jones und S&P 500 an neuen Rekordhochs, gaben aber einen Teil ihrer zwischenzeitlich deutlichen Gewinne wieder ab.Schlussendlich legte der Dow Jones legte um 0,63 Prozent auf 49.384 Punkte zu. Zwischenzeitlich stand er bei 49.607 Punkte und lag damit nur 26 Punkte seinem Rekordhoch. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
