I Squared Capital ("I Squared"), ein weltweit führender Infrastruktur-Investmentmanager, gab heute die Gründung von Radiant Energy Solutions ("Radiant") bekannt. Radiant ist eine Investition innerhalb der Infrastrukturstrategie von I Squared für den Nahen Osten, die auf transformative Investitionen im mittleren Marktsegment dieser Region ausgerichtet ist.

Radiant folgt dem Ansatz von I Squared, zunächst mit einer Kerninvestition zu beginnen und diese im Lauf der Zeit zu skalieren, um so marktführende Unternehmen aufzubauen. Damit markiert Radiant den Eintritt des Unternehmens in den Markt für dezentrale erneuerbare Energien im Nahen Osten und liefert Dekarbonisierungslösungen für gewerbliche und industrielle Kunden. Die Beteiligung an Radiant umfasst den Erwerb von FAS Renewables und dessen hundertprozentiger Tochtergesellschaft Zahra Energy einem in Saudi-Arabien ansässigen Unternehmen für dezentrale Solarenergie mit einem gesicherten und fortschrittlichen Portfolio von über 100 MWp an dezentralen Solarprojekten mit etablierten Kunden und langfristigen Stromabnahmeverträgen. Darunter befindet sich Cenomi Centers, ein Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Einkaufszentren in Saudi-Arabien.

I Squared hat 150 Millionen US-Dollar1 zur Unterstützung des Wachstums von Radiant bereitgestellt, um mehr als 1 GW an erneuerbaren Energien, Speicherkapazitäten und anderen Lösungen für die Energiewende in den Ländern des Golf-Kooperationsrats (GCC) bereitzustellen. Diese Investition etabliert Radiant als einen führenden Entwickler von Dekarbonisierungslösungen in Saudi-Arabien und bringt ein erfahrenes regionales Managementteam mit der globalen Plattformexpertise von I Squared zusammen. Die Radiant-Plattform reiht sich ein in das wachsende Portfolio globaler Investitionen von I Squared im Bereich erneuerbare Energien, das mehr als 10.000 MW an erneuerbarer Kapazität umfasst.

Sadek Wahba, Chairman und Managing Partner bei I Squared Capital, betont: "Der Nahe Osten ist einer der dynamischsten Infrastrukturmärkte weltweit. Er wird getragen von einem starken Wirtschaftswachstum, einer ehrgeizigen Agenda für die Energiewende und einem klaren Bekenntnis zur Beteiligung des Privatsektors."

Harsh Agrawal, Senior Partner bei I Squared Capital, kommentiert: "Der Start von Radiant Energy Solutions markiert einen wichtigen Meilenstein für I Squared und zeigt unser Vertrauen in die langfristigen Fundamentaldaten der Region. Mit Radiant bringen wir die globale Energieexpertise von I Squared ins Spiel, um den Übergang der Golfregion zu effizienteren, resilienteren und nachhaltigeren Energiesystemen zu unterstützen."

Die Strategie von Radiant basiert auf der rasant steigenden Nachfrage nach dezentralen Energielösungen in den Ländern des Golf-Kooperationsrats (GCC), angetrieben durch politische Rahmenbedingungen, steigenden Stromverbrauch und das wachsende Interesse gewerblicher und industrieller Kunden an Kosteneinsparungen und Nachhaltigkeit. Die Plattform ist darauf ausgelegt, organisch und durch Übernahmen zu wachsen und stellt Solar-, Speicher- und andere Energiewendetechnologien bereit, die auf die regionalen Anforderungen zugeschnitten sind.

Die Gründung von Radiant baut auf der bestehenden und wachsenden Präsenz von I Squared im Nahen Osten auf, die durch die Niederlassung in Abu Dhabi und die geplante Eröffnung einer Niederlassung in Riad weiter gestärkt wird. Im Jahr 2025 intensivierte I Squared sein regionales Engagement durch die Unterzeichnung von Absichtserklärungen mit dem Arab Energy Fund ("TAEF") und dem Public Investment Fund ("PIF") und bekräftigte damit das gemeinsame Ziel, den Aufbau einer nachhaltigen Infrastruktur in der gesamten Region zu beschleunigen.

