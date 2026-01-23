Die neue Lösung von ExaGrid bietet die schnellsten, skalierbarsten und sichersten Backups der Branche

ExaGrid, die branchenweit einzige Tiered Backup Storage-Lösung mit KI-gestützter Retention Time-Lock-(RTL-)Funktion, die eine nicht netzwerkangebundene Ebene (gestuftes Air Gap), Auto Detect Guard, verzögerte Löschvorgänge und unveränderliche Objekte zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen umfasst, gab heute bekannt, dass es eine All-Flash-/SSD-Backup-Speicherlösung mit einer einzigartigen Front-End-Landing-Zone und nicht netzwerkangebundener Repository-Ebene (gestuftes Air Gap) anbietet, das unter Verwendung von erweiterter Datendeduplizierung die gesamte Backup-Aufbewahrung speichert. Die neuen SSD-Appliances werden mit ExaGrid-Softwareversion 8 verfügbar sein.

Die einzigartige Landing Zone und Scale-Out-Architektur von ExaGrid ermöglichen im Vergleich zu anderen SSD-Produkten, wie Inline-Deduplizierungs-Appliances von Dell Data Domain mit SSD oder einzelnem SSD von Pure Storage, deutlich schnellere Backups und Wiederherstellungen sowie Skalierungsmöglichkeiten. Drei Jahre Arbeit an der Software und die extrem schnelle Performance von SSD sorgen dafür, dass die neuen SSD-Appliance-Modelle von ExaGrid eine deutlich kleinere Landing Zone benötigen als auf den HDD-Systemen. Dies führt verglichen mit SSD-Primärspeicher einer Backup-Anwendung, die keine oder nur eine sehr geringe Deduplizierung bietet, wie etwa Pure Storage, zu einer erheblichen Reduzierung der benötigten SSD-Kapazität und einer besseren Wirtschaftlichkeit. ExaGrid hat Straight-Disk-Rechner, die die Kostenersparnisse verdeutlichen.

Highlights:

Einzigartige Front-End-Landing-Zone und Scale-Out-Architektur für schnellste Backups

4 Modelle für vollständiges Backup mit mehr als 17 PB in einem einzelnen System: EX90-SSD, EX135-SSD, EX270-SSD, EX540-SSD, mit bis zu 32 Appliances in einem einzelnen Scale-Out-System

Das einzige AI-Powered Retention Time-Lock der Branche zur Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff mit: Auto Detect Guard erkennt und berichtet Anomalien und sorgt für Wiederherstellung Nicht netzwerkangebundene Ebene, die Bedrohungsakteure nicht sehen oder aufrufen können (gestuftes Air Gap) Verzögerte Löschvorgänge die kostengünstigste Möglichkeit für Datenverfügbarkeit bei minimaler Speichernutzung Unveränderliche Datenobjekte

Unterstützt über 25 Backup-Anwendungen und -Dienstprogramme, darunter Veeam, Commvault, Rubrik, NetBackup, Cohesity, Oracle RMAN Direct, SQL-Dumps und viele andere. Die SSD- und HDD-Systeme von ExaGrid bieten für alle Backup-Anwendungen die branchenweit beste Datendeduplizierung. Zudem ermöglicht ExaGrid die Aktivierung und Deaktivierung der Veeam-, Commvault-, Rubrik- und Cohesity-Deduplizierung und dedupliziert die Daten mit den branchenweit höchsten Deduplizierungsverhältnissen weiter, um Speicherplatz und Kosten zu sparen. Die Komprimierung kann für Veeam (deduplizierungsfreundliche Komprimierung), Commvault, Rubrik und Cohesity ebenfalls aktiviert bleiben.

Erfüllt alle 6 Anforderungen an Backup-Speicher: Schnellste Backups Schnellste Wiederherstellungen Echtes Scale-Out ergänzt im Bedarfsfall Rechenkapazität Branchenweit beste Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen Alle Disaster-Recovery-Optionen: Replikation an einen sekundären Standort, gegenseitige Replikation, Hub-and-Spoke-Topologie, Multi-Hop für tertiäre Kopie und Replikation in die öffentliche Cloud (AWS und Azure)

Geringste Bereitstellungs- und laufende Kosten bei längerer Aufbewahrung

5-jähriger Preisschutz

Keine erzwungene Produktveralterung 5-Jahres-Programm für geplante Produktveralterung

"ExaGrid wächst weiter mit soliden Finanzen, wie sich in den letzten 20 Quartalen mit positivem Ergebnis, EBITDA und freiem Cashflow gezeigt hat", sagte Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Wir hatten ein äußerst erfolgreiches Jahr 2025 und möchten diese Dynamik 2026 mit einem zweistelligen Top-Line-Wachstum aufrechterhalten", sagte Andrews. "Mit den zuletzt angekündigten reinen Solid-State(SSD)-Appliances lässt ExaGrid den Kunden jetzt die Wahl zwischen SSD und HDD. Bei SSD sind die Strom- und Kühlkosten geringer, sie erfordern weniger Rack-Fläche und ermöglichen die schnellsten Backups und Wiederherstellungen. Zudem können Kunden nur SSD oder SSD an Hauptstandorten und HDD an sekundären Standorten nutzen, sowie SSD für die primäre Speicherung und HDD für das Disaster Recovery, um Kosten zu sparen. Dadurch erhalten die Kunden mehr Flexibilität und Optionen", erklärte Andrews.

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache-Landing Zone, einem Langzeitarchiv, einer Scale-out-Architektur und umfassenden Sicherheitsfunktionen, darunter AI-Powered Retention Time-Lock zur Wiederherstellung nach einem Ransomware-Angriff. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht schnellste Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Wiederherstellungen. Die Repository-Ebene bietet die niedrigsten Kosten für die langfristige Aufbewahrung. Die Scale-out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und gewährleistet ein Backup-Fenster mit fester Länge bei wachsenden Datenmengen, wodurch teure Komplett-Upgrades und geplante Produktveralterung entfallen. ExaGrid bietet den einzigen zweistufigen Backup-Speicheransatz mit einer nicht netzwerkgebundenen Ebene (gestaffelte Luftbrücke), verzögerten Löschungen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid verfügt in den folgenden Ländern über Ingenieure für physischen Verkauf und System-Vorverkauf: Argentinien, Australien, Österreich, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, CIS, Kolumbien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Schweiz, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten und weitere Regionen.

