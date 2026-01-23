Die branchenorientierten Auszeichnungen würdigten Innovationen in Bereichen wie Laser, Quantentechnologie, Sensoren, optische Materialien und Komponenten sowie XR-Technologie

Am 21. Januar zeichnete die SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, die besten neuen Produkte aus den Bereichen Optik und Photonik mit den branchenorientierten Prism Awards aus. Der Galaabend, der im Rahmen der SPIE Photonics West stattfand, markierte das 18.Jahr der Prism Awards, mit denen Unternehmen ausgezeichnet werden, die transformative Produkte auf den Markt bringen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260122385058/de/

Each year, the SPIE Prism Awards reflect the rapidly growing trajectory, exciting latest developments, and rich technical innovations across photonics and photonics-enabled industries.

Die SPIE Prism Awards spiegeln jedes Jahr die rasante Entwicklung, spannende Neuigkeiten und vielfältigen technischen Innovationen in der Photonik und den damit verbundenen Branchen wider. In diesem Jahr wurden im Rahmen der jährlichen Zeremonie eine Reihe etablierter und aufstrebender Unternehmen ausgezeichnet, die innovative und kreative Lösungen für kritische Probleme in Bereichen wie Kameras und Bildgebungssysteme, Sensoren, Laser, Quantentechnologie, XR-Technologie und biophotonische Instrumente anbieten. Darüber hinaus ehrte die Gesellschaft den dritten Preisträger des SPIE Catalyst Award, mit dem ein gewinnorientiertes Unternehmen für ein bestimmtes soziales oder umweltorientiertes Programm ausgezeichnet wird, das entweder am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft insgesamt oder in Bezug auf die Umwelt einen bedeutenden positiven Einfluss hatte.

Die Finalisten und Gewinner wurden von einer internationalen Jury ausgewählt, die ihr Wissen und ihren Scharfsinn aus dem gesamten Bereich der Technologievermarktung und -finanzierung einbrachte. Die hochrangigen Jurymitglieder aus acht Ländern umfassten Vertreter von Regierungsbehörden, Führungskräfte aus der Wirtschaft, akademische Forscher und Branchenführer. Zu den Referenten der Galaveranstaltung gehörten Jennifer Barton von der University of Arizona, Klea Dhimitri von Hamamatsu, Chris Dorman von Coherent, Alexei Glebov von Optigrate, Kate Waimey Timmerman von Chicago Quantum Exchange, Anke Lohmann von Anchored In, Ralf Kuschnereit von Jenoptik, Naamah Argaman von Meta und Jessica Wade vom Imperial College.

"Die jährliche Verleihung der SPIE Prism Awards bietet stets eine beeindruckende Auswahl an neuen Produkten, die auf Optik- und Photonik-Technologien basieren", erklärte Kent Rochford, CEO von SPIE. Alle diese Unternehmensteams und ich schließe hier sowohl die Finalisten als auch die Gewinner mit ein haben innovative Produkte auf den Markt gebracht und dabei wichtige photonikgestützte Technologien auf eine Weise implementiert, die einen nachhaltigen und spürbaren Einfluss auf das Leben von Menschen auf der ganzen Welt haben wird. Wie immer freue ich mich sehr, die beteiligten Personen hier auf der Photonics West persönlich treffen und beglückwünschen zu können."

Nachfolgend finden Sie die vollständige Liste der Preiskategorien, der Preisträger und ihrer ausgezeichneten Produkte:

Biophotonische Instrumente: Helix Surgical, Rx

Kameras und Bildgebungssysteme: Metalenz, Polar ID

Laser: IPG Photonics, YLR-8000-SM

Optische Materialien und Komponenten: Seagate Technology, HAMR Hard Drive

Quantum Tech: TOPTICA Photonics AG , TOPTICLOCK

, Sensoren: Phlux Technology Ltd., Aura Noiseless InGaAs APD

Prüfung und Messung: 4D Technology, 4D InSpec SR

XR Tech: LightTrans International GmbH, VirtualLab Fusion

Catalyst: Cerca Magnetics,Quantum OPM-MEG

Weitere Informationen zu den Prism Awards und den Preisträgern des Jahres 2026 finden Sie auf der Website der SPIE.

Über SPIE

SPIE, die internationale Gesellschaft für Optik und Photonik, bringt Ingenieure, Wissenschaftler, Studenten und Unternehmen zusammen, um lichtbasierte Wissenschaft und Technologie voranzutreiben. Die 1955 gegründete Gesellschaft verbindet und führt ihre Mitglieder weltweit über branchenführende Konferenzen und Ausstellungen, Veröffentlichungen von Konferenzberichten, Büchern und Zeitschriften in der SPIE Digital Library und Möglichkeiten zur Karriereentwicklung zusammen. In den letzten fünf Jahren haben wir über 26 Millionen US-Dollar in die internationale Optik-Community investiert, indem wir uns für diese eingesetzt und sie unterstützt haben, unter anderem durch Stipendien, Bildungsressourcen, Reisestipendien, Stiftungsgelder und die Entwicklung öffentlicher Richtlinien. spie.org

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260122385058/de/

Contacts:

Lindsey McGuirk

Public Relations Manager

lindseym@spie.org

+1 360 685 5443

@spie.org