Führender Softwareanbieter hinterfragt die Branche hinsichtlich der zunehmenden Diskrepanz zwischen Innovationen im Telekommunikationsbereich und dem Kundenerlebnis in den Geschäften

iQmetrix, der einzige globale Anbieter von Interconnected Commerce-Lösungen für den Telekommunikationshandel, gab heute seine Rückkehr zum Mobile World Congress (MWC) in Barcelona mit dem ersten Telecom Retail Summit bekannt.

Der exklusive halbtägige Gipfel soll eine längst überfällige Diskussion anstoßen: Die Telekommunikationsbranche vertreibt die fortschrittlichsten Technologien der Welt, bietet jedoch eines der am wenigsten inspirierenden Einkaufserlebnisse im modernen Handel.

Der Telecom Retail Summit bringt führende Vertreter der Telekommunikationsbranche, Zukunftsforscher und Innovatoren aus dem Einzelhandel zusammen und fordert die Branche dazu auf, die Rolle des Ladengeschäfts zu überdenken und neu zu definieren, wie Kundenerlebnis, Technologie und Betriebsabläufe im Store of the Future zusammenkommen.

Von Transaktionen zu Erlebnissen

Eine echte Weiterentwicklung im Telekommunikationshandel erfordert mehr als nur neue Technologien. Es erfordert eine Änderung der Denkweise.

Da die Branche nun in das eintritt, was der MWC als "IQ-Ära" bezeichnet hat ein neues Zeitalter der Intelligenz, geprägt von menschlichen Ideen und intelligenteren Verbindungen -, steigen die Erwartungen der Kunden an allen Kontaktpunkten. Während Netzwerk- und digitale Kanäle weiterhin an Bedeutung gewinnen, bleibt der stationäre Einzelhandel einer der wirkungsvollsten Markenmomente der Telekommunikationsbranche. Die Gelegenheit besteht nun darin, sicherzustellen, dass sich das Geschäft mit derselben Absicht und Intelligenz weiterentwickelt wie das Netzwerk, das dahintersteht.

"Der Laden ist nicht mehr nur ein Ort, an dem Transaktionen stattfinden. Er ist der Ort, an dem die Marke zum Leben erwacht", erklärte Christopher Krywulak, Chief Executive Officer bei iQmetrix. "Kunden erwarten im Geschäft dasselbe Maß an Intelligenz und Aufmerksamkeit, das sie auch anderswo erfahren. Wir versammeln die Branche in Barcelona, um zu erörtern, wie menschliche Ideen, unterstützt durch die richtige Technologie, Einkaufserlebnisse schaffen können, die die Marke wirklich voranbringen."

Die Agenda: Die Diskrepanz im Einzelhandel beheben

Der Telecom Retail Summit geht über hochrangige Theorie hinaus und befasst sich mit den operativen Realitäten der Transformation im Einzelhandel. Die Agenda hinterfragt traditionelle Annahmen mit folgenden Themen:

We Sell the Most Advanced Technology on Earth. So Why Does the Store Feel Stuck in 2009? Eine offene Podiumsdiskussion, die sich mit der Frage befasst, warum das Kundenerlebnis in Telekommunikationsgeschäften hinter anderen Branchen zurückbleibt. Wir untersuchen, was führende Einzelhändler richtig machen und was Marken tun müssen, um die Lücke im Kundenerlebnis (CX) zu schließen.

Eine offene Podiumsdiskussion, die sich mit der Frage befasst, warum das Kundenerlebnis in Telekommunikationsgeschäften hinter anderen Branchen zurückbleibt. Wir untersuchen, was führende Einzelhändler richtig machen und was Marken tun müssen, um die Lücke im Kundenerlebnis (CX) zu schließen. Inside the Store of the Future: Why Apple Gets It and Most of Us Don't Moderne Führungskräfte im Einzelhandel wünschen sich keine weiteren Hilfsmittel. Sie fordern bessere Ergebnisse. In dieser Sitzung wird untersucht, wie agentenbasierte KI und intelligente Automatisierung es Geschäften ermöglichen, sich in Echtzeit anzupassen. Wir analysieren die Prinzipien, die führende Einzelhandelsmarken anwenden, um eine Vision zu schaffen, in der Technologie das Erlebnis unterstützt, anstatt es zu dominieren.

Moderne Führungskräfte im Einzelhandel wünschen sich keine weiteren Hilfsmittel. Sie fordern bessere Ergebnisse. In dieser Sitzung wird untersucht, wie agentenbasierte KI und intelligente Automatisierung es Geschäften ermöglichen, sich in Echtzeit anzupassen. Wir analysieren die Prinzipien, die führende Einzelhandelsmarken anwenden, um eine Vision zu schaffen, in der Technologie das Erlebnis unterstützt, anstatt es zu dominieren. Your Network Is Intelligent. Your Store Is Not. That's the Problem.Ein hervorragendes Einkaufserlebnis kann nicht auf der Grundlage von fehlerhaften Systemen erzielt werden. Diese Sitzung beleuchtet die komplexe Technologieinfrastruktur, die Einzelhändler behindert, und konzentriert sich darauf, wie die Gewährleistung operativer Exzellenz hinter den Kulissen zu einem reibungslosen Erlebnis online, im Ladengeschäft und in der Mischform dazwischen führt.

Erleben Sie den Store of the Future live

Der Gipfel endet mit dem Übergang von der Vision zur Realität. Die Teilnehmer werden zu einer Live-Demonstration des "Store of the Future" eingeladen. Hier werden sie erleben, wie neue Strömungen, agierende KI und intelligentere Erlebnisse zusammenkommen, um einen Einzelhandelsraum zu schaffen, in dem sich Kunden wirklich wohlfühlen.

Anmeldung und Verfügbarkeit

Die Anmeldung für den Telecom Retail Summit ist nur auf Antrag möglich. Wir laden Branchenführer ein, sich ihren Platz zu sichern oder über die folgenden Kanäle mit unserem Führungsteam in Kontakt zu treten:

Melden Sie sich für einen Platz an und sehen Sie sich die vollständige Agenda an: Die Registrierung erfolgt direkt über die MWC-Partnerprogramme. Bitte melden Sie sich hier an.

Die Registrierung erfolgt direkt über die MWC-Partnerprogramme. Bitte melden Sie sich hier an. Termin vereinbaren: Um ein persönliches Treffen mit der Geschäftsleitung von iQmetrix zu vereinbaren, klicken Sie bitte hier.

Über iQmetrix

iQmetrix ist der einzige Anbieter von Softwarelösungen für vernetzten Handel, die speziell für den Telekommunikations-Einzelhandel entwickelt wurden. Unsere Plattform bietet ein umfassendes Angebot an modularen, flexiblen Technologien mit telekommunikationsspezifischen Funktionen, die es Einzelhändlern ermöglichen, ihren Kunden ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten. Wir unterstützen Telekommunikationshändler bei der Abwicklung, Aktivierung und Bereitstellung von Produkten sowie beim Betrieb ihres Geschäfts und der Vereinheitlichung des Online- und In-Store-Erlebnisses. Wir verbinden die gesamte Branche, indem wir Transportunternehmen, Einzelhändler, Hersteller und ein umfangreiches Ökosystem von Anbietern miteinander vernetzen.

Seit 27 Jahren unterstützen wir mit Leidenschaft die führenden Marken der Telekommunikationsbranche bei ihrem Wachstum, indem wir ihnen erstklassige Software, Dienstleistungen und Fachkompetenz bieten. Unsere Lösungen haben im vergangenen Jahr einen Umsatz von 17 Milliarden US-Dollar generiert und dabei fast 53 Millionen Rechnungen und mehr als 28 Millionen Aktivierungen verarbeitet. Wir bedienen mehr als 370.000 Fachleute im Telekommunikations-Einzelhandel bei fast 1.000 Kunden. iQmetrix ist ein privat geführtes Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS) mit Mitarbeitern in Kanada, den USA, Indien und Europa. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.iqmetrix.com.

