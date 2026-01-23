Endspiel um die Weltherrschaft: Kampf um Rohstoffe: INSIDER PACKT AUS - sein vielleicht wichtigstes Video!

Anzeige / Werbung

Im Rohstoff-Sektor kennt man Ihn sehr genau, doch öffentlich aufgetreten ist er bisher selten.

Dieser Beitrag bewirbt ein Video zu Rohstoffmärkten und dient der Information.

ein absoluter Kenner der Szene, der mit fast 30 Jahren Kapitalmarkt-Erfahrung erklärt, wie USA, China & Saudi-Arabien den Rohstoffmarkt neu ordnen, warum Rohstoffe, vor allem aber Minen-Aktien jetzt besonders spannend und extrem lukrativ sind.

Die Lage scheint ernster zu sein als viele glauben. Während Europa noch diskutiert, wird anderswo längst entschieden: Rohstoffe wie z.B. Uran, Kupfer, Silber & Gold werden immer mehr zur Machtfrage. Kein Wunder, denn KI-Rechenzentren, Netzausbau und Elektrifizierung treiben die Nachfrage nach das allen Rohstoffen massiv nach oben, während die Angebotsseite nachJahren der Unterinvestition nicht nachkommt.

Was dahinter steckt, und warum auch Edelmetalle so gewaltig mitziehen, erfahren Sie in diesem richtungsweisendem Interview, was Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten. Dranbleiben lohnt sich!

Jetzt hier das Interview ansehen!

https://www.youtube.com/watch?v=ILJ-kvqSmYw

Denn wer Rohstoffe versteht, versteht Macht, Geld und Industrie zugleich.

Hier noch einige Kernpunkte die Sie sich durch das Interview erklären lassen sollten:

Saudi-Arabien: Kapital, Lizenzen, Deals - warum dort gerade Fakten geschaffen werden!

Machtblöcke: USA, China, Russland - wie Rohstoffe zur Sicherheitsstrategie werden!

Metall-Favoriten: Silber als Hebel, Uran als politischer Trigger, Kupfer als Engpass-Metall!

Strategie: Kernpositionen + selektive Minenaktien - und warum Timing entscheidend ist!

Risiko-Check: Worauf Sie achten müssen, um Marketing-Lärm zu vermeiden!

Nochmal, wer Rohstoffe versteht, versteht Macht, Geld und Industrie zugleich.

Schon allein deshalb sollten Sie sich dieses Interview nicht entgehen lassen! Besser kann man sich für die Zukunft kaum aufstellen als mit diesem Spezial-Wissen!

Fangen Sie noch heute an sich Wissen im Minensektor anzueignen und wenn Sie dazu keine Zeit haben, dann abonnieren Sie einfach den Rohstoff-König! Hier bekommen Sie nicht nur Wissen, sondern klare Handlungsideen.

Die bisherige Performance macht fast sprachlos, denn wir reden hier von konstant hohen Gewinnen über einen langen Zeitraum hinweg. Das schaffen nur sehr Wenige!

Bitte beachten Sie auch noch folgenden wichtigen Hinweis und Termine:

Expertenwissen: Mehr Informationen zum Premium-Börsenbrief "Der Rohstoff-König" finden Sie unter: https://rohstoff-koenig.de/

Experten treffen und Live erleben, auf der 13. Deutschen Rohstoffnacht am 17. April 2026 im Rahmen der Invest Messe in Stuttgart. Sichern Sie sich schon jetzt ihre kostenlose Tickets unter:

https://www.deutsche-rohstoffnacht.com/

Erstmalig kommt die Rohstoffmesse auch nach Hamburg, am 10. Und 11. April 2026. Auch hierzu können Sie sich bereits kostenfrei Anmelden, unter:

https://www.rohstoffmesse-hamburg.de

Disclaimer: Keine Anlageberatung. Rohstoffmärkte und Mining-Aktien sind volatil, es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Dieser Beitrag bewirbt ein Video zu Rohstoffmärkten und dient rein der Information. Keine Anlageberatung. Intro-Bild: KI generiert mit ChatGPT

Enthaltene Werte: XC0009677409,XD0002747026,XD0002746952,XC0007924514,XC0009656965