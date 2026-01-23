ClickHouse, Inc., das Unternehmen hinter der weltweit schnellsten Echtzeit-Analysedatenbank, hat einen leistungsstarken Postgres-Dienst für Unternehmen angekündigt, der nativ in ClickHouse integriert ist und Entwicklern, die moderne, Echtzeit- und KI-gesteuerte Anwendungen erstellen, einen einheitlichen Datenstack bietet.

Der Dienst wurde in Zusammenarbeit mit Ubicloud, Inc. entwickelt, einem Open-Source-Cloud-Unternehmen, das hochleistungsfähige Postgres-Lösungen anbietet und von einem Team mit nachweislicher Erfolgsbilanz bei Citus Data, Heroku und Microsoft geleitet wird. Diese Markteinführung unterstreicht das Engagement von ClickHouse, transaktionale und analytische Workloads auf einer einzigen, skalierbaren Grundlage zu vereinen.

Diese Ankündigung baut auch auf der Übernahme von PeerDB Inc. durch ClickHouse im Jahr 2024 auf, einem Postgres-Unternehmen, dessen Technologie die Echtzeit-Datensynchronisation von Postgres zu ClickHouse für Hunderte von Unternehmenskunden unterstützt und damit die natürliche Synergie zwischen Postgres und ClickHouse bestätigt.

Ein einheitlicher Datenstack für Transaktionen und Analysen

Moderne Echtzeit-KI-Anwendungen erfordern sowohl transaktionale als auch analytische Fähigkeiten. ClickHouse bietet einen einheitlichen Datenstack, der Postgres für Transaktionen und ClickHouse für Analysen eng miteinander integriert. Entwickler erhalten einen leistungsstarken Postgres-Dienst, der durch NVMe-Speicher unterstützt wird, und können Transaktionsdaten mit nur wenigen Klicks von Postgres zu ClickHouse synchronisieren, wodurch bis zu 100-mal schnellere Analysen ermöglicht werden. Mit einer einheitlichen Abfrageebene können Teams Anwendungen entwickeln, die Transaktionen und Analysen nahtlos miteinander verbinden, ohne dass separate Systeme betrieben und verwaltet werden müssen.

"Postgres und ClickHouse haben sich zu grundlegenden Technologien für moderne KI-Anwendungen entwickelt", erklärte Aaron Katz, CEO von ClickHouse. "Mit unserem nativen Postgres-Dienst vereinheitlichen wir transaktionale und analytische Workloads, sodass Entwickler jede Art von KI-gestützter Anwendung auf der besten technischen Grundlage erstellen können. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Ubicloud und ihrem erstklassigen Postgres-Team, um dieses Angebot zu verwirklichen."

"Postgres und ClickHouse ergänzen sich auf natürliche Weise und sind für KI-Anwendungen von entscheidender Bedeutung. Gemeinsam bieten wir eine integrierte Lösung, die Teams Komplexität erspart, indem sie produktionsreife Postgres für Transaktionen und ClickHouse für Analysen in einem System vereint", erklärte Umur Cubukcu, Co-CEO und Mitbegründer von Ubicloud. "Wir freuen uns sehr, bei Ubicloud mit ClickHouse zusammenzuarbeiten, denn so gewinnt das Open-Source-Ökosystem: Vertrauenswürdige Teams entwickeln erstklassige Produkte, die funktionieren und gemeinsam wachsen."

Von führenden KI-gestützten Unternehmen geschätzt

Tausende von Unternehmen, darunter GitLab, Instacart, Cloudflare und Ramp, setzen bereits auf Postgres für transaktionale (OLTP) Workloads und ClickHouse für analytische (OLAP) Workloads, um geschäftskritische Echtzeitanwendungen zu betreiben. Mit dieser Einführung rücken Postgres und ClickHouse näher zusammen, was einen bedeutenden Schritt in Richtung einer wirklich einheitlichen Grundlage für die Entwicklung von KI-Anwendungen darstellt.

Noah Pryor, CTO von Beehiv, einem bedeutenden Kunden von ClickHouse, äußerte sich begeistert über diese Einführung: "Wir freuen uns sehr, dass ClickHouse nun Teil des Postgres-Ökosystems wird." Bei Beehiv stützen wir uns in hohem Maße auf Postgres und ClickHouse, um unsere geschäftskritischen, kundenorientierten Anwendungen zu betreiben. Wir haben erhebliche Anstrengungen in die Integration dieser Technologien investiert, sodass eine engere, nativere Integration zwischen ihnen unsere Architektur erheblich vereinfachen würde."

Erste Schritte

Entwickler können sich ab sofort für die private Vorschau von Postgres, verwaltet von ClickHouse, anmelden.

Eine detaillierte technische Vertiefung ist im ClickHouse-Blog verfügbar.

Über ClickHouse

ClickHouse ist ein schnelles, spaltenorientiertes Open-Source-Datenbankmanagementsystem, das für die Echtzeit-Datenverarbeitung und -Analyse in großem Maßstab entwickelt wurde. ClickHouse Cloud wurde für hohe Leistungsanforderungen entwickelt und bietet eine überragende Abfragegeschwindigkeit und Parallelität. Damit eignet es sich ideal für Anwendungen, die sofortige Erkenntnisse aus riesigen Datenmengen liefern müssen. Angesichts der zunehmenden Integration von KI-Agenten in Software, die immer häufiger komplexe Abfragen generieren, stellt ClickHouse eine Engine mit hohem Durchsatz und geringer Latenz bereit, die speziell für diese Herausforderung entwickelt wurde. ClickHouse genießt das Vertrauen führender Unternehmen wie Sony, Tesla, Memorial Sloan Kettering, Lyft und Instacart und hilft Teams dabei, Erkenntnisse zu gewinnen und intelligentere Entscheidungen zu treffen mit einer skalierbaren, effizienten und modernen Datenplattform. Weitere Informationen unter clickhouse.com.

Über Ubicloud

Ubicloud entwickelt das Open-Source-AWS und stellt zentrale Cloud-Dienste für Bare-Metal- und Public-Clouds bereit. Ubicloud PostgreSQL das Flaggschiff unter den Datenbanklösungen von Ubicloud wurde von dem Team gegründet, das mit Citus Data (von Microsoft übernommen) das verteilte PostgreSQL entwickelt hat. Es bietet eine verwaltete Postgres-Lösung der Enterprise-Klasse mit branchenführendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Ubicloud-Dienste in den Bereichen KI, Compute, PostgreSQL und Kubernetes unterstützen wöchentlich mehr als eine Million VMs und reduzieren die Cloud-Kosten um bis zu 70 %. Unterstützt wird Ubicloud von Y Combinator und anderen namhaften Investoren aus dem Silicon Valley. Für weitere Informationen folgen Sie Ubicloud auf Twitter @ubicloudHQ oder besuchen Sie ubicloud.com.

