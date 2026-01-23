TOULOUSE, FRANKREICH UND BOSTON, MA / ACCESS Newswire / 23. Januar 2026 / Aviwell SAS, ein Deep-Tech-Unternehmen für Tierernährung mit Sitz in Toulouse, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 11 Millionen € bekannt, bei der es drei neue Investoren begrüßen konnte: den Blue Revolution Fund (BRF), Blast.Club und SWEN Capital Partners. Die Finanzierung wird die nächste Wachstumsphase von Aviwell unterstützen, in der das Unternehmen seine KI-gesteuerte Plattform zur Entdeckung und Entwicklung von Mikrobiomen ausbauen und native, naturbasierte biologische Lösungen für die globalen Agrar- und Lebensmittelmärkte vorantreiben will, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Geflügel und Aquakultur liegen soll.

Aufbauend auf jahrzehntelanger Forschungsarbeit, die von Aviwells Mitbegründer Prof. Remy BURCELIN angestoßen wurde und sich damit befasst, wie natürlich vorkommende bakterielle Ökosysteme bei Verabreichung zu Beginn des Lebens einen dauerhaften Einfluss auf das Wachstum, die Gesundheit und die Widerstandsfähigkeit von Tieren haben können, hat Aviwell AnetoTM, eine KI-gestützte Plattform zur Entdeckung von Mikrobiomen, entwickelt.

AnetoTM identifiziert spezifische molekulare Mechanismen - Wirkungsweisen -, die die Auswahl nativer Bakteriengemeinschaften ermöglichen, um maßgeschneiderte bakterielle Ökosysteme zu schaffen, die die Leistung, Immunität und Robustheit von Tieren verbessern sollen. Dieser Ansatz ermöglicht einen hocheffizienten Entdeckungsprozess, der die Forschungs- und Entwicklungszeiten und -kosten reduziert und gleichzeitig die Markteinführung beschleunigt.

Durch die Kombination fortschrittlicher Mikrobiota-Analysen mit Erkenntnissen auf Basis von KI und maschinellem Lernen erzielt Aviwell messbare Verbesserungen bei der Futterverwertung und der Unterstützung der Immunfunktion und senkt gleichzeitig die Kosten und die Komplexität der Entwicklung von Tierernährungslösungen der nächsten Generation erheblich.

Aviwell wird das neu aufgebrachte Kapital nutzen, um seine mikrobiellen Ökosysteme für Geflügel und Aquakultur von der Entdeckung über die Validierung bis hin zum Scale-up weiterzuentwickeln. Das Unternehmen wird außerdem die Dienstleistungen der AnetoTM-Plattform ausweiten, seine Forschungs- und Demonstrationskapazitäten stärken und die geschäftliche Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden vertiefen.

"Aviwell ist am Schnittpunkt von zwei starken Marktkräften positioniert: der weltweit steigenden Nachfrage nach tierischem Eiweiß und der zunehmenden Nachfrage der Verbraucher nach natürlichen, nachhaltigen und antibiotikafreien Produktionssystemen", erklärte Mouli RAMANI, President und CEO von Aviwell. "Mit AnetoTM können wir die Komplexität des Mikrobioms in praktische, skalierbare Lösungen umsetzen und so Viehzüchtern und Aquakulturproduzenten helfen, ihre Produktivität zu steigern und gleichzeitig ihre Umweltbelastung zu reduzieren. Mit der Unterstützung unserer neuen Investoren wird Aviwell die Entwicklung in den Bereichen Geflügel und Aquakultur beschleunigen und unsere Plattform und Produktpipeline erweitern können."

Die Finanzierungsrunde wurde vom Blue Revolution Fund (BRF) angeführt, der weltweit in Lösungen für nachhaltige Aquakultur, alternative Meeresfrüchte und Ernährung investiert. Georg BAUNACH, Managing Partner des BRF, erklärte: "Wir sind tief beeindruckt von der wissenschaftlichen Tiefe und technologischen Präzision von Aviwell. AnetoTM steht für eine neue Generation von Innovationen im Mikrobiombereich, die die inhärente Komplexität biologischer Systeme erfasst. Wir glauben, dass dieser Ansatz die nächste Welle von Lösungen für Geflügel, Aquakultur und Viehzucht im Allgemeinen einläuten kann, indem er bedeutende Verbesserungen in Bezug auf Leistung, Widerstandsfähigkeit und Umweltbilanz ermöglicht."

Auch Blast.Club beteiligte sich an dieser Finanzierungsrunde und bekräftigte damit sein Engagement für innovative Agrar- und Lebensmitteltechnologien durch Eigenkapital-Crowdfunding. "Wir haben aus einem einfachen Grund in Aviwell investiert: Das Unternehmen revolutioniert die Agrar- und Lebensmittelindustrie. Aviwell nutzt KI und Life Sciences, um das Wachstum von Tieren auf natürliche Weise zu fördern, und zwar ohne Hormone oder Antibiotika, einfach durch die Arbeit an der Mikrobiota", erklärte Anthony BOURBON, Gründer von Blast.Club. "Das ist es, was uns gefällt: Wirkung, Innovation und eine echte langfristige Vision. Bessere Ernährung, auf gesündere und nachhaltigere Weise. Die Spielregeln ändern, anstatt sie zu befolgen."

Der dritte neue Investor, SWEN Capital Partners, ist eine in Paris ansässige auf verantwortungsbewusste Investments spezialisierte Gesellschaft, die in den Bereichen Private Equity, Infrastruktur, Private Debt und Direct Impact Strategies tätig ist. "In das Mikrobiom zu investieren bedeutet, in die Zukunft der Gesundheit und eine nachhaltige Wirtschaft zu investieren. Für uns geht es bei der Unterstützung von Aviwell darum, ein messbares, nachhaltiges Wirtschaftsmodell aufzubauen - die Kosten für chronische Krankheiten zu senken und verantwortungsbewussten, langfristigen Wert zu schaffen", sagte Julien BOURRET, Investment Director bei SWEN CP.

Die drei neuen Investoren schließen sich den bestehenden Investoren von Aviwell an, darunter Elaia und MFS Investment Management, die ebenfalls an dieser Finanzierungsrunde teilgenommen haben.

Mit dieser Serie-A-Finanzierung ist Aviwell in der Lage, die Umsetzung neuester Erkenntnisse aus der Mikrobiomforschung in skalierbare, natürliche Lösungen für die Tierernährung zu beschleunigen. Durch die Weiterentwicklung seiner KI-gestützten AnetoTM-Plattform und den Ausbau kommerzieller Partnerschaften will das Unternehmen weltweit widerstandsfähigere, effizientere und nachhaltigere Proteinproduktionssysteme fördern.

