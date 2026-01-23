Volle Auftragsbücher, starke Marken und eine klare Positionierung in Europa: Ein Rüstungskonzern hat sich in den vergangenen Jahren strategisch neu aufgestellt und zählt inzwischen zu den Profiteuren der geopolitischen Zeitenwende. Die steigende Nachfrage nach den Waffenmodellen stärkt auch das margenstarke Munitionsgeschäft, da Folgeaufträge und langfristige Lieferverträge für planbare Erlöse sorgen.Der Konzern profitiert gleich mehrfach vom aktuellen Umfeld. Die Nachfrage nach Kleinwaffen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär