Gold und Silber nähern sich psychologisch wichtigen Marken. Erstmals in der Geschichte hat Gold zuletzt 4.900 Dollar überwunden. Damit nimmt der Goldpreis nun Kurs auf 5.000 Dollar. Und auch Silber hat die Rally zuletzt fortgesetzt. Gut 99 Dollar kostet jetzt eine Feinunze. Die 100 Dollar-Marke ist nur noch einen Hauch entfernt.Rückenwind liefern anhaltende geopolitische Spannungen, ein schwächerer US-Dollar sowie die Aussicht auf weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank. Selbst politische Entspannungssignale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär