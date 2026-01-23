DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

KRITISCHE INFRASTRUKTUR - Ein enger Vertrauter von US-Präsident Donald Trump kontrolliert seit dem 16. Januar einen erheblichen Teil der deutschen Energieinfrastruktur. Deutschlands größter Tanklagerbetreiber TanQuid, dem rund ein Fünftel der deutschen Tanklagerkapazitäten und mehr als tausend Kilometer strategisch bedeutsame Pipelines gehören, wurde vom US-Ölkonzern Sunoco übernommen. Dessen Eigentümer Kelcy Warren steht dem US-Präsidenten Donald Trump nahe und hat die Maga-Bewegung mit Millionenspenden unterstützt. Nach Spiegel-Informationen erteilte das Bundeswirtschaftsministerium am 9. Januar eine "Freigabe unter Auflagen". Zu Details schweigt das Ministerium. (Spiegel)

KAPITALFLÜSSE - Im Jahr 2025 sind die Kapitalzuflüsse nach Deutschland erstmals seit 2003 wieder größer gewesen als die Kapitalabflüsse. Das geht aus einer Analyse des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Demnach übertrafen die Zuflüsse die Abflüsse um 10 Milliarden Euro. 2019 etwa hatte noch ein Minus von 85 Milliarden Euro in der Bilanz gestanden. (Handelsblatt)

