© Foto: OpenAIEin spektakulärer Ölhandel bahnt sich an: China soll vergünstigtes venezolanisches Öl bekommen, während Trump große Verkäufe aus Caracas ankündigt.Wie Bloomberg unter Berufung auf Händlerkreise berichtet, will der Rohölhändler Vitol Erdöl an chinesische Abnehmer verkaufen. Der Preis liege dabei bei etwa fünf US-Dollar (4,30 Euro) je Barrel unter dem der Referenzsorte Brent. Eine Lieferung der Ölladungen sei für die zweite Hälfte des Monats April vorgesehen. Vor dem Eingriff der USA war China der größte Abnehmer für Öl aus Venezuela - allerdings zu stark rabattierten Preisen. Donald Trump hat angekündigt, bis zu 50 Millionen Barrel venezolanisches Erdöl selbst zu verkaufen. Die Einnahmen …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE