DJ MÄRKTE ASIEN/Leichte Gewinne - BoJ bestätigt Leitzinsen wie erwartet

DOW JONES--Mit einer leicht positiven Tendenz zeigen sich die asiatischen Aktienmärkte zum Wochenausklang. Die Bank of Japan (BoJ) hat wie erwartet den Leitzins bei 0,75 Prozent bestätigt. Die Zentralbank hatte die Zinsen im Dezember auf dieses Niveau - den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten - angehoben. Die erste BoJ-Sitzung in diesem Jahr fand vor dem Hintergrund von Turbulenzen am Anleihemarkt, Sorgen um die Regierungspolitik und einem volatilen Yen statt. In ihrem vierteljährlichen Ausblick hielt die BoJ an der Einschätzung fest, dass die zugrunde liegende Inflation - die volatile und vorübergehende Faktoren ausklammert - in naher Zukunft ihr Ziel von 2 Prozent erreichen wird.

Der geldpolitische Rat der Bank erwartet, dass die Verbraucherinflation (ohne frische Lebensmittel) im Fiskaljahr bis März 2026 bei 2,7 Prozent liegen wird. Für das Jahr bis März 2027 wird ein Anstieg der Kernverbraucherpreise um 1,9 Prozent und für das folgende Jahr um 2,0 Prozent prognostiziert. Den kurzfristigen Ausblick für die japanische Wirtschaft hob die BoJ leicht an. Für das laufende Fiskaljahr wird nun ein Wachstum von 0,9 Prozent veranschlagt, verglichen mit der zuvor prognostizierten Expansion von 0,7 Prozent. Für das Jahr bis März 2027 wird ein Wachstum von 1,0 Prozent und für das folgende Jahr von 0,8 Prozent vorhergesagt.

Der Nikkei-225 zeigt sich mit einem moderaten Plus von 0,2 Prozent. Am Anleihemarkt zeigen sich die Notierungen mit einer uneinheitlichen Tendenz - die Veränderungen bewegen sich allerdings in einem engen Rahmen. Der Dollar notiert bei 158,60 Yen nach 158,87 Yen am Vortag.

Die erhöhten Wachstumsprognosen veranlassen Capital Economics zu der Annahme, dass die BoJ die Zinsen früher als erwartet anheben könnte. Da die realen Leitzinsen weiterhin tief im negativen Bereich lägen, sei eine weitere Straffung so gut wie sicher, meint Marcel Thieliant, Head of Asia Pacific. Selbst bei potenziellen Verzerrungen durch eine mögliche Senkung der Mehrwertsteuer werde der Preisdruck nach Einschätzung von Capital Economics bleiben. Die Risiken für ihre Prognose einer Zinserhöhung im Juli tendierten nun zu einem früheren Schritt. Insgesamt sieht Capital Economics den Leitzins bis Ende 2027 bei 1,75 Prozent.

An den chinesischen Börsen geht es ebenfalls leicht aufwärts. Der Shanghai-Composite verbessert sich um 0,2 Prozent und der Hang-Seng-Index steigt um 0,4 Prozent. Die chinesische Zentralbank (PBoC) hat den stärksten Leitkurs für den Yuan seit fast drei Jahren festgelegt. Der Schritt deutet darauf hin, dass sie eine allmähliche Aufwertung der Landeswährung zulassen wird, während sie zugleich versucht, Schaden von den Exporteuren abzuhalten. Die People's Bank of China legte den sogenannten Fixing-Kurs für die chinesische Währung am Freitag bei 6,9929 gegenüber dem US-Dollar fest, verglichen mit 7,0019 in der vorangegangenen Sitzung. Es ist das erste Mal seit Mai 2023, dass der Referenzkurs die Marke von 7 Yuan zum Dollar überschreitet.

Der Kospi in Seoul gewinnt 0,5 Prozent. Am Vortag hatte der Index erstmalig kurzzeitig die Marke von 5.000 Punkten überwunden. In Sydney beendete der S&P/ASX-200 den Handel mit einem Plus von 0,1 Prozent.

Bei den Einzelwerten zeigen sich in Tokio die Aktien aus dem Videospiel-Bereich mit Aufschlägen. So geht es für die Papiere von Nintendo um 5,1 Prozent nach oben. Dagegen verzeichnen chipbezogene Werte Abgaben. Softbank Group fallen um 2,9 Prozent und Lasertec geben um 5,7 Prozent nach.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.860,10 +0,1% +1,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 53.798,32 +0,2% +4,8% 07:00 Kospi (Seoul) 4.979,25 +0,5% +18,2% 07:30 Shanghai-Comp. 4.131,83 +0,2% +3,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.744,57 +0,4% +3,7% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:27 % YTD EUR/USD 1,1752 -0,0 1,1757 1,1689 -0,5% EUR/JPY 186,38 0,1 186,22 185,68 +0,5% EUR/GBP 0,8707 0,0 0,8706 0,8704 -0,2% GBP/USD 1,3498 -0,0 1,3503 1,3430 -0,3% USD/JPY 158,60 0,1 158,40 158,85 +1,0% USD/KRW 1.465,68 0,1 1.464,36 1.469,19 +1,8% USD/CNY 6,9929 0,0 6,9921 6,9970 -0,4% USD/CNH 6,9590 -0,1 6,9656 6,9588 -0,2% USD/HKD 7,7982 0,0 7,7966 7,7971 +0,2% AUD/USD 0,6847 0,1 0,6840 0,6810 +1,3% NZD/USD 0,5911 -0,2 0,5921 0,5861 +1,4% BTC/USD 89.547,20 0,3 89.281,50 89.878,10 +1,7% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,77 59,36 +0,7% +0,41 +5,7% Brent/ICE 64,48 64,06 +0,7% +0,42 +7,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.959,41 4.935,98 +0,5% +23,44 +11,8% Silber 99,18 96,1765 +3,1% +3,01 +30,6% Platin 2.260,80 2.242,32 +0,8% +18,48 +21,3% Kupfer 5,85 5,78 +1,2% +0,07 +1,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

