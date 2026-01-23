FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach der Erleichterung über Donald Trumps Grönland-Wende nimmt der Schwung der Erholung am Freitag spürbar ab. Der Dax wurde vom Broker IG etwa zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,15 Prozent höher auf 24.894 Punkte taxiert. Damit geht trotz der deutlichen Erholung am Vortag eine von Nervosität geprägte Woche zu Ende, in der der Dax aktuell 1,6 Prozent verloren hat. Zum Start hatte US-Präsident Trump den Märkten einen erneuten Zollschock versetzt. "Ruhe bewahren, Absicherung betreiben und weitermachen", lautet am Morgen die Empfehlung des Barclays-Analysten Emmanuel Cau. Die rasche Deeskalation der Grönlandkrise deute darauf hin, dass die Trump-Regierung wenig Toleranz für eine gestresste Marktsituation zeige.

USA: - ERHOLUNG GEHT WEITER - Die US-Börsen haben am Donnerstag angetrieben von geopolitischen Entspannungen und robusten Wirtschaftsdaten aus den Vereinigten Staaten weiter zugelegt. Bereits am Vortag hatten die Aktienkurse positiv auf den entschärften Konflikt um Grönland und gemilderte Handelsspannungen zwischen den USA und Europa reagiert. Am Donnerstag wurde bekannt, dass die Wirtschaft der Vereinigten Staaten im dritten Quartal überraschend noch etwas stärker gewachsen war als ursprünglich berechnet.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND GEWINNE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend zugelegt. Die Gewinne hielten sich aber in engen Grenzen. Bereits am Vortag hatte die Grönland-Wende von Donald Trump für Rückenwind gesorgt. Der US-Präsident hatte im Konflikt um die zu Dänemark gehörende Insel seine Drohung mit Strafzöllen gegen acht europäische Länder zurückgenommen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann kurz vor dem Handelsende 0,2 Prozent. Der CSI-300-Index an Chinas Festlandsbörse gab hingegen leicht um 0,2 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index in der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,4 Prozent zulegte.



DAX 24.856,47 1,20%

XDAX 24.819,97 -0,20%

EuroSTOXX 50 5.956,17 1,25%

Stoxx50 5.055,48 0,88%



DJIA 49.384,01 0,63%

S&P 500 6.913,35 0,55%

NASDAQ 100 25.518,35 0,76%°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 127,73 -0,02%°

DEVISEN:





Euro/USD 1,1750 0,01%

USD/Yen 158,62 0,11%

Euro/Yen 186,37 0,12%°



BITCOIN:





Bitcoin 89.622 0,18%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:





Brent 64,54 0,48 USD WTI 59,83 0,47 USD°

