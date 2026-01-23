Die Anleger waren zuletzt vielleicht ein bisschen zu sorglos geworden, was die Eskapaden von US-Präsident Trump angeht. Die brachialen Grönland-Pläne, verbunden mit neuen Zolldrohungen, dürften sie aufgeweckt haben. Beim DAX war das ablesbar aus einem Kursrückgang um 4,5 Prozent vom Januarhoch zum Tief in dieser Woche. Damit hat der deutsche Leitindex zeitweise wieder die Ausbruchregion unterschritten, die aus den Hochpunkten der letzten Monate zwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Aktien-Global.de