Einmal mehr hat die US-Gesellschaft Intuitive Surgical ein bärenstarkes Quartal abgeliefert. Der Spezialist im Bereich der Roboter-assistierten Chirurgie konnte die Markterwartungen an das Schlussviertel 2025 klar übertreffen und mit der Prognose für das bereits angelaufene neue Geschäftsjahr überzeugen.Im vierten Quartal 2025 stiegen die Erlöse um 19 Prozent auf 2,87 Milliarden Dollar. Analysten hatten hingegen nur 2,75 Milliarden Dollar auf dem Zettel. Unter dem Strich wies Intuitive Surgical ...Den vollständigen Artikel lesen ...
