Fidelity UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 23
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GID
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|10.70
|Shrs:
|75,200,000.00
|Tckr:
|FGQI
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAE
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|9.14
|Shrs:
|4,700,000.00
|Tckr:
|FGEU
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAG
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|9.75
|Shrs:
|6,600,000.00
|Tckr:
|FGQP
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|CHD
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|CHF
|NAV:
|8.02
|Shrs:
|2,800,000.00
|Tckr:
|FGQC
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UIA
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|15.03
|Shrs:
|17,900,000.00
|Tckr:
|FUSA
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UID
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.46
|Shrs:
|114,700,000.00
|Tckr:
|FUSD
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAE
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|11.18
|Shrs:
|5,600,000.00
|Tckr:
|FUSU
|Fund:
|Fidelity US Quality Income UCITS ETF
|UAG
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|11.87
|Shrs:
|550,000.00
|Tckr:
|FUSP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAE
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|9.16
|Shrs:
|3,100,000.00
|Tckr:
|FEQD
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EAG
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|9.83
|Shrs:
|200,000.00
|Tckr:
|FEQP
|Fund:
|FIL EUROPE QUALITY INCOME ETF
|EIE
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|6.96
|Shrs:
|3,850,000.00
|Tckr:
|FEUI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMA
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|8.15
|Shrs:
|2,150,000.00
|Tckr:
|FEMI
|Fund:
|FIL EMERGING MARKET INCOME ETF
|EMD
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.67
|Shrs:
|25,250,000.00
|Tckr:
|FEME
|Fund:
|FIL SR ENH EUR EQ ETF
|EAE
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|10.15
|Shrs:
|11,650,000.00
|Tckr:
|FEUR
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|UIA
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|12.48
|Shrs:
|98,171,581.00
|Tckr:
|FUSR
|Fund:
|FIL SR ENH GLB EQ ETF
|UIA
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|11.21
|Shrs:
|21,000,000.00
|Tckr:
|FGLR
|Fund:
|FIL SR ENH JAP EQ ETF
|EAJ
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|1,149.68
|Shrs:
|50,534,915.00
|Tckr:
|FJPR
|Fund:
|FIL SR ENH EM MKT EQ ETF
|EAU
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.48
|Shrs:
|545,350,000.00
|Tckr:
|FEMR
|Fund:
|FIL SR ENH PAC EX JAP EQ ETF
|EAU
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|7.03
|Shrs:
|70,850,000.00
|Tckr:
|FPXR
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GUI
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.45
|Shrs:
|2,972,308.00
|Tckr:
|FGHY
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|GHA
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|6.56
|Shrs:
|23,042,117.00
|Tckr:
|FHYG
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|EHI
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.78
|Shrs:
|10,799,365.00
|Tckr:
|FFGE
|Fund:
|FIL GLB HY CB RES ENH PAB ETF
|UHI
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.07
|Shrs:
|488,849.00
|Tckr:
|FGHU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|USI
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.06
|Shrs:
|219,945.00
|Tckr:
|FGGB
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|GAH
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.53
|Shrs:
|89,256,574.00
|Tckr:
|FGGG
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|UIH
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.12
|Shrs:
|179,347.00
|Tckr:
|FGGU
|Fund:
|FIL GL GV BD CLIMATE AWARE ETF
|EIH
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.87
|Shrs:
|21,248,661.00
|Tckr:
|FFGC
|Fund:
|FIL JPN EQ RES ENH ETF
|JDM
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|JPY
|NAV:
|761.30
|Shrs:
|331,060.00
|Tckr:
|FJPI
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.43
|Shrs:
|2,529,407.00
|Tckr:
|FUIG
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.26
|Shrs:
|279,271.00
|Tckr:
|FUIE
|Fund:
|FIL USD CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|6.04
|Shrs:
|103,446,644.00
|Tckr:
|FUIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.29
|Shrs:
|1,541,571.00
|Tckr:
|FEIG
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.92
|Shrs:
|52,065,238.00
|Tckr:
|FEIP
|Fund:
|FIL EUR CB RES ENH PAB ETF
|EAU
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.35
|Shrs:
|5,319,226.00
|Tckr:
|FEIA GY
|Fund:
|FIL GLOBAL QUALITY INCOME ETF
|GAU
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.97
|Shrs:
|2,350,000.00
|Tckr:
|FGEA
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|EIU
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.12
|Shrs:
|432,766.00
|Tckr:
|FYEI
|Fund:
|FIL EUR HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.51
|Shrs:
|4,822,118.00
|Tckr:
|FYEP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.94
|Shrs:
|171,763.00
|Tckr:
|FYUE
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|GAH
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.45
|Shrs:
|18,991,921.00
|Tckr:
|FYUP
|Fund:
|FIL USD HY CB RES ENH PAB ETF
|USI
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.07
|Shrs:
|511,383.00
|Tckr:
|FYUI
|Fund:
|FIL GBL QLT VAL ETF
|QGA
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|6.00
|Shrs:
|700,000.00
|Tckr:
|FGLV
|Fund:
|FIL US QLT VAL ETF
|QUA
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.68
|Shrs:
|300,000.00
|Tckr:
|FUSV
|Fund:
|FIL US FUND LGE CAP CORE ETF
|QUA
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.41
|Shrs:
|41,650,000.00
|Tckr:
|FFLC
|Fund:
|FIL US FUND SMALL MID CAP ETF
|QUA
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.76
|Shrs:
|5,050,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL GL EQUITY RES ENH PAB ETF
|QUA
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.18
|Shrs:
|69,450,000.00
|Tckr:
|Fund:
|FIL SR ENH US EQ ETF
|EAH
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.99
|Shrs:
|9,528,446.00
|Tckr:
© 2026 PR Newswire