Fidelity UCITS II ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 23
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EAG
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.17
|Shrs:
|106,979,600.00
|Tckr:
|FSMP
|Fund:
|FIL SUST GLB CORP BND MUL ETF
|EIU
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.29
|Shrs:
|19,587,058.00
|Tckr:
|FSMF
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EAG
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|GBP
|NAV:
|5.16
|Shrs:
|57,640,375.00
|Tckr:
|FEMP
|Fund:
|FIL SUST USD EM BND ETF
|EIU
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|4.14
|Shrs:
|2,330,787.00
|Tckr:
|FSEM
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EAH
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.92
|Shrs:
|15,519,066.00
|Tckr:
|FSCE
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|UIH
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|USD
|NAV:
|5.47
|Shrs:
|895,619.00
|Tckr:
|FSMU
|Fund:
|FIL ESG USD EM BOND ETF
|EHI
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|4.97
|Shrs:
|5,817,879.00
|Tckr:
|FESE GY
|Fund:
|FIL GLB CB RES ENH PAB ETF
|EIH
|Date:
|22/1/2026
|Curr:
|EUR
|NAV:
|5.00
|Shrs:
|9,368,815.00
|Tckr:
