Nordea ICAV ETF - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 23
|Name
|Valuation Date
|Ticker
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (Shareclass)
|NAV per Share
Local
|Currency
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|22/01/2026
|BPDG
|IE00060Z4AE1
|104800000.00
|1199859460.85
|8.4943
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Eq ETF
|22/01/2026
|BPDU
|IE00060Z4AE1
|104800000.00
|1199859460.85
|11.449
|USD
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|22/01/2026
|BPGG
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2349706258.39
|8.6217
|GBP
|BetaPlus Enhanced Global Sustainable Equity ETF
|22/01/2026
|BPGU
|IE000ASNLWH9
|202200000.00
|2349706258.39
|11.6207
|USD
