VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, January 23
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2026-01-22
|NL0009272749
|3888777.000
|389253214.08
|100.0966
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2026-01-22
|NL0009272772
|513000.000
|38362764.86
|74.7812
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2026-01-22
|NL0009272780
|360000.000
|31537511.48
|87.6042
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2026-01-22
|NL0009690239
|8210404.000
|313310076.17
|38.1601
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2026-01-22
|NL0009690247
|2208390.000
|38003541.71
|17.2087
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2026-01-22
|NL0009690254
|2426537.000
|30111024.87
|12.4091
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2026-01-22
|NL0010273801
|2681000.000
|51429897.51
|19.1831
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-22
|NL0010731816
|888000.000
|80808134.72
|91.0002
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2026-01-22
|NL0011683594
|108500000.000
|5295853285.34
|48.8097
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2026-01-22
|NL0010408704
|31403010.000
|1198666474.58
|38.1704
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2026-01-22
|NL0009272764
|318000.000
|20326818.94
|63.9208
