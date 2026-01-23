Hermosillo, Mexiko - 23. Januar 2026 / IRW-Press / Tocvan Ventures Corp. (das "Unternehmen" oder "Tocvan") (CSE: TOC) (OTCQB: TCVNF) (WKN: TV3/ A2PE64) freut sich, die ersten Analyseergebnisse aus seinem ersten Bohrprogramm im North Block des Projekts Gran Pilar in Sonora (Mexiko) bekannt zu geben. Die ersten fünf gemeldeten Bohrungen zeigen ein starkes, neu entstehendes silberreiches polymetallisches System mit hochgradigen Ag-Zonen, die in Gängen beherbergt sind, die mit verkieselten Andesit-Intrusionsgängen und verkieseltem Andesit verbunden sind. Begleitet wird dies von erhöhten Gehalten an Blei, Zink, Antimon und Arsen, den für produktive epithermale Systeme typischen Hauptindikatorelementen.

Die Ergebnisse umfassen mehrere mächtige silberhaltige Abschnitte, starke Quarzgänge und intensive Alterationen sowie klare strukturelle und lithologische Kontrollen, die zusammen einen überzeugenden Rahmen für Erweiterungsbohrungen bilden.

Highlights

- Das erste Programm identifizierte 25 Ag-reiche zusammengesetzte Abschnitte. Der stärkste Abschnitt, 4,58 m mit 35,7 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 91,6 g/t Ag (JES-25-124), befindet sich vertikal 200 m unterhalb von handwerklichen Untertageabbaustätten, die bis zu 3,2 g/t Au und 1.225 g/t Ag ergeben haben. Dieser Abschnitt weist auch unterstützende Cu-, Pb-, Zn-, Sb- und As-Gehalte auf. Die begleitenden geologischen Indikatoren unterstreichen die Bedeutung der Gehalte.

- Drei von fünf Bohrlöchern durchteuften mehr als 1 Unze/t Ag bei zwei Zielen, die 1,8 km voneinander entfernt liegen. Mehrere zusätzliche Abschnitte lieferten 3-5 m lange zusammengesetzte Abschnitte mit Gehalten von 15-20+ g/t Ag mit gleichzeitigen Anreicherungen von Au, Zn, Pb und Sb. Dazu gehören 1,5 Meter mit 54,3 g/t Ag (JES-25-125) und 1,5 Meter mit 37,2 g/t Ag, 1,2 % Pb und 0,4 % Zn (JES-25-127).

- Zweites Bohrgerät von CANMEX Drilling für Februar gesichert, um die Folgebohrungen an vorrangigen Zielen zu beschleunigen.

Video-Zusammenfassung: TOCVAN MELDET MEHRERE SILBERZONEN IN ERSTEN BOHRERGEBNISSEN AUS DEM NORTH BLOCK DES PROJEKTS GRAN PILAR

Warum dies wichtig ist

- Dies zeigt ein neues mineralisiertes System, das vom South Block/Main Zone getrennt ist.

- Die Silbermineralisierung korreliert mit einer starken Serizit-Chlorit-Karbonat-Alteration und verkieselten Intrusionsgängen, die als Wege für die Flüssigkeiten dienen.

- Die Geochemie (Ag-Zn-Pb-Sb-As) und die Alteration platzieren die Entdeckung in den Kern eines epithermalen Systems mit geringer Sulfidierung, was ein erhebliches Tiefen- und Streichpotenzial nahelegt (siehe Abbildung 3).

Nächste Schritte im North Block

- Stepout-Bohrungen rund um den Gangkorridor in JES-25-124, um die Kontinuität in Streich- und Fallrichtung zu überprüfen.

- Systematische Weiterverfolgung der oberflächennahen polymetallischen Abschnitte von JES-25-126.

- Erweiterte Kartierung der Alteration zur Verfeinerung der Vektoren unter Verwendung der AI-CCPI-Zonierung.

- Korrelation mit der kürzlich abgeschlossenen drohnengestützten magnetischen Untersuchung.

- Geologische 3D-Modellierung unter Einbeziehung von Struktur, Lithologie und Multielement-Geochemie.

"Diese ersten Bohrungen im North Block bestätigen sofort eine neue Silberentdeckung in mehr als fünf Kilometern Entfernung von unserer Main Zone. Die Kombination aus hochgradigem Silber, starker polymetallischer Unterstützung und hydrothermaler Alteration, wie sie im Lehrbuch beschrieben wird, signalisiert uns, dass wir uns in einem bedeutenden mineralisierten System befinden. Besonders spannend ist die Entdeckung einer hochgradigen Silberzone innerhalb eines verkieselten Intrusionsgangs dieser Art, denn diese konzentrieren bekanntermaßen mineralisierende Flüssigkeiten in produktiven epithermalen Umgebungen. Mit mehreren übereinanderliegenden Abschnitten in mehreren Bohrungen gewinnen wir schnell an Zuversicht, dass Gran Pilar über die Gehalte, Kontinuität und das Skalierungspotenzial verfügt, um dies zu einem spannenden neuen Wachstumsbereich für Tocvan zu machen. Mit einem zweiten Bohrgerät, das im Februar eintreffen wird, sind wir in der Lage, schnell auf diesen Ergebnissen aufzubauen", so Brodie Sutherland, CEO.

Abbildung 1: 3D-Ansicht des Projekts Gran Pilar und der ersten Bohrungen im North Block.

Abbildung 2: Längsschnittansicht über das gesamte Projekt Gran Pilar mit Blickrichtung Osten.

Tabelle 1: Übersicht über die in der heutigen Mitteilung veröffentlichten Bohrergebnisse.

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Ag (g/t) Au (g/t) Cu (%) Pb (%) Zn (%) As (ppm) Sb (ppm) AI CCPI JES-25-124 13,73 28,98 15,30 6,5 0,02 0,01 0,03 0,02 25,20 51,30 2049 98 einschl. 24,40 25,93 1,53 15,6 0,02 0,06 0,11 0,13 27,00 76,00 1854 108 JES-25-124 61,00 65,58 4,59 6,2 0,01 0,01 0,02 0,02 12,67 16,83 108 175 JES-25-124 68,63 71,68 3,05 6,0 0,02 0,00 0,01 0,04 14,02 11,02 117 119 JES-25-124 144,88 149,45 4,58 4,8 0,01 0,01 0,00 0,01 24,66 27,22 84 167 JES-25-124 150,98 155,55 4,59 4,6 0,02 0,07 0,01 0,01 31,67 46,33 105 217 JES-25-124 161,65 164,70 3,05 9,9 0,02 0,01 0,04 0,09 42,54 20,03 129 141 JES-25-124 211,98 219,60 7,64 23,4 0,02 0,02 0,05 0,05 169,53 45,64 283 167 einschl. 213,50 215,03 1,53 91,6 0,04 0,03 0,05 0,08 432,00 169,00 431 185 JES-25-124 242,48 245,53 3,06 3,9 0,02 0,03 0,01 0,01 29,00 34,50 56 152 JES-25-125 42,70 47,28 4,59 3,0 0,02 0,01 0,00 0,02 30,33 10,17 114 209 JES-25-125 62,53 67,10 4,58 3,6 0,01 0,01 0,01 0,01 18,66 21,60 137 147 JES-25-126 62,53 68,63 6,11 3,4 0,01 0,00 0,01 0,01 10,25 15,99 153 162 JES-25-126 73,20 80,83 7,63 18,8 0,04 0,04 0,03 0,14 47,88 275,59 93 195 einschl. 79,30 80,83 1,53 54,3 0,08 0,13 0,05 0,22 125,00 862,00 75 250 JES-25-126 86,93 89,98 3,05 3,6 0,01 0,01 0,01 0,04 16,01 45,59 122 180 JES-25-126 129,63 134,20 4,58 3,4 0,01 0,01 0,02 0,04 27,65 25,66 107 166 JES-25-126 138,76 149,45 10,71 7,6 0,04 0,06 0,02 0,35 27,27 34,01 58 251 JES-25-126 169,28 173,85 4,58 4,9 0,01 0,01 0,02 0,03 37,32 24,99 176 151 JES-25-126 176,90 183,00 6,11 7,0 0,01 0,01 0,03 0,03 50,29 29,73 85 161 JES-25-126 186,05 196,73 10,69 3,4 0,01 0,03 0,01 0,02 33,43 73,74 97 225 JES-25-126 198,25 210,45 12,22 9,7 0,01 0,03 0,05 0,08 41,40 168,10 69 131 JES-25-126 215,03 221,13 6,11 6,6 0,01 0,01 0,02 0,06 27,01 65,28 120 151 JES-25-126 247,05 251,63 4,58 13,0 0,02 0,01 0,06 0,03 19,30 34,27 133 154 einschl. 247,05 248,57 1,52 28,9 0,05 0,01 0,15 0,07 36,00 65,00 203 179 JES-25-126 256,20 259,25 3,05 3,2 0,01 0,01 0,02 0,04 15,01 43,09 119 158 JES-25-126 263,83 266,88 3,05 3,9 0,00 0,01 0,02 0,05 16,01 56,58 74 165 JES-25-127 0,00 3,05 3,06 19,9 0,05 0,01 0,54 0,28 29,50 13,50 685 216 einschl. 0,00 1,53 1,53 37,2 0,09 0,02 1,17 0,41 48,00 21,00 1175 217 JES-25-128 112,85 115,90 3,06 3,5 0,02 0,01 0,03 0,04 17,00 5,25 147 119

Tabelle 2: Informationen zu den Bohransatzpunkten.

Bohrloch-Nr. Tiefe (m) Easting Northing Höhenlage (m) Azimut Neigung Bohrtyp JES-25-124 300,4 619217 3150301 432 210 -80 RC JES-25-125 300,4 619210 3150278 432 120 -55 RC JES-25-126 300,4 619251 3150096 447 235 -45 RC JES-25-127 213,5 617739 3149010 426 130 -50 RC JES-25-128 233,3 617737 3149010 426 180 -45 RC

Technische Erörterung

Hohe Silbergehalte mit polymetallischer Unterstützung

Das erste Programm identifizierte 25 Ag-reiche zusammengesetzte Abschnitte oberhalb der Schwelle von 10 g/t Ag. Der beste Abschnitt, 4,58 m mit 35,7 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 91,6 g/t Ag, weist auch unterstützende Cu-, Pb-, Zn-, Sb- und As-Gehalte auf. Die begleitenden geologischen Indikatoren unterstreichen die Bedeutung der Gehalte.

Der oberflächennahe Abschnitt in JES-25-126 (79,3-82,35 m), 3,1 Meter mit 28 g/t Ag (85,5 Ag-ppm·m), ist reich an Sb und Zn und kommt in mäßig bis stark verkieseltem Andesit vor, was mit den zonierten Alterationshöfen übereinstimmt, die im Umfeld epithermaler "Feeder"-Zonen zu erwarten sind.

Alterationsindex-Vektorisierung

Die Kartierung der Alteration unter Verwendung des Ishikawa-Alterationsindex (AI) und des Chlorit-Karbonat-Pyrit-Index (CCPI) hebt Zonen mit intensiver Serizit-Chlorit-Karbonat-Alteration hervor. Mehrere der besten zusammengesetzten Abschnitte liegen im Quadranten mit hohem AI- und CCPI-Wert, was auf die Nähe zu mineralisierten Flüssigkeitswegen hindeutet. Diese Zonen werden als Leitfaden für die nächste Bohrphase dienen.

Lithologische und strukturelle Kontrollen

Die Integration der lithologischen Protokolle zeigt eine starke Korrelation zwischen dem Gehalt und den verkieselten Intrusionsgängen und andesitischen Wirtsgesteinen. Direkt innerhalb der Zonen mit Verwerfungsletten wurden keine signifikanten Ag-Abschnitte gefunden, aber Verwerfungen können als "Feeder"-Strukturen für die mineralisierten Intrusions- und Erzgänge dienen.

Ein besonders wichtiger Faktor ist der verkieselte andesitische Intrusionsgang in JES-25-124, der das am höchsten bewertete Ziel beherbergt und einen ausgezeichneten strukturellen Korridor für Folgebohrungen darstellt.

Platzierung des Explorationsmodells und Potenzial

Die Bohrungen im North Block von Gran Pilar durchteufen den zentralen Teil eines epithermalen Systems mit geringer Sulfidierung, das sich innerhalb der Quarz-Serizit-Sulfid-Stockwork- und "Feeder"-Zone befindet. Die Alteration (AI-CCPI) und die Lithologie weisen auf eine starke Verkieselung und eine Serizit-Illit-Vergesellschaftung hin, während die Metallparagenesen (Ag-Zn-Pb-Sb-As ± Cu) dem im Modell dargestellten mittleren, Ag-reichen epithermalen Milieu entsprechen - zwischen der oberflächennahen tonhaltigen Deckschicht und den tieferen Basismetallzonen.

Abbildung 3: Schematische Darstellung eines epithermalen Systems mit der Lage der ersten Bohrergebnisse. Auf Grundlage dieser ersten Ergebnisse liegt das primäre Ziel tiefer.

ZU 100 % KONTROLLIERTE VORRANGIGE ZIELE FÜR SCHÜRFGRABUNGEN UND BOHRUNGEN

Erweiterung des South Block in der Main Zone Anschlussarbeiten zu den erfolgreichen Bohrungen 2025 19,4 g/t Au auf 3,1 Metern enthalten in 106,6 Metern mit 0,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025) 5,4 g/t Au auf 6,1 Metern enthalten in 41,2 Metern mit 1,0 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025) 136 g/t Ag auf 10,7 Metern enthalten in 42,7 Metern mit 41 g/t Ag (Pressemitteilung vom 25. Juni 2025) South Block (Pressemitteilung vom 12. November 2024) Placer Corridor (900 Meter Streichlänge) Bodenproben mit bis zu 21,2 g/t Au und >2.000 g/t Ag Placer Source Area Bodenproben mit bis zu 2,4 g/t Au und 22 g/t Ag Gesteinsproben mit bis zu 7,3 g/t Au und 389 g/t Ag North Block North Alteration Zone (3,2 km mal 1,5 km Fläche) 2-Meter-Splitterprobe, 5,6 g/t Au und 106 g/t Ag (Pressemitteilung vom 19. Oktober 2023) Probe aus historischer Abbaustätte, 3,2 g/t Au und 1.225 g/t Ag (Pressemitteilung vom 8. März 2024)

Abbildung 4. Übersicht über das Projekt Gran Pilar, > 22 km2 aussichtsreiches Gelände mit zwei primären Zielen: South Block, der direkte Ausläufer und Erweiterung der historischen Main Zone, die durch ein sich erweiterndes Gangfeld mit noch nicht überprüften Bohrzielen definiert ist; North Block, eine 3,2 km mal 1,5 km große Zone mit Pyritisierung und Vertonung, die mit hochgradigen Gold-Silber-Gehalten übereinstimmt; das Gebiet ist noch weitgehend ungeprüft.

Wichtigste Bohrergebnisse von Gran Pilar:

- Zu den Höhepunkten des Diamantbohrkernprogramms 2025 gehören:

83,5 m mit 1,3 g/t Au, einschließlich 9,7 m mit 10,3 g/t Au (Pressemitteilung vom 11. März 2025)

97,4 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 36,3 m mit 1,6 g/t Au (Pressemitteilung vom 19. März 2025)

64,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 3,0 m mit 21,6 g/t Au und 209 g/t Ag (Pressemitteilung vom 26. März 2025)

46,9 m mit 0,5 g/t Au, einschließlich 2,6 m mit 7,2 g/t Au und 80 g/t Ag (Pressemitteilung vom 16. April 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2025 zählen:

106,8 m mit 0,6 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 19,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 25. Februar 2025)

41,2 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 6,1 m mit 5,4 g/t Au (Pressemitteilung vom 7. Mai 2025)

- Zu den Höhepunkten des RC-Bohrprogramms 2024 zählen (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

42,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 10,9 g/t Au

56,4 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 14,7 g/t Au

16,8 m mit 0,8 g/t Au und 19 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-III-Diamant-Bohrungen 2022 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

116,9 m mit 1,2 g/t Au, einschließlich 10,2 m mit 12 g/t Au und 23 g/t Ag

108,9 m mit 0,8 g/t Au, einschließlich 9,4 m mit 7,6 g/t Au und 5 g/t Ag

63,4 m mit 0,6 g/t Au und 11 g/t Ag, einschließlich 29,9 m mit 0,9 g/t Au und 18 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der Phase-II-RC-Bohrungen 2021 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

39,7 m mit 1,0 g/t Au, einschließlich 1,5 m mit 14,6 g/t Au

47,7 m mit 0,7 g/t Au, einschließlich 3 m mit 5,6 g/t Au und 22 g/t Ag

29 m mit 0,7 g/t Au

35,1 m mit 0,7 g/t Au

- Zu den Höhepunkten der Phase-I-RC-Bohrungen 2020 gehören (alle Längen entsprechen den erbohrten Mächtigkeiten):

94,6 m mit 1,6 g/t Au, einschließlich 9,2 m mit 10,8 g/t Au und 38 g/t Ag

41,2 m mit 1,1 g/t Au, einschließlich 3,1 m mit 6,0 g/t Au und 12 g/t Ag

24,4 m mit 2,5 g/t Au und 73 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 33,4 g/t Au und 1.090 g/t Ag

- Zu den Höhepunkten der historischen Kern- und RC-Bohrungen über 15.000 m gehören:

61,0 m mit 0,8 g/t Au

21,0 m mit 38,3 g/t Au und 38 g/t Ag

13,0 m mit 9,6 g/t Au

9,0 m mit 10,2 g/t Au und 46 g/t Ag

Zusammenfassung der Massenprobe bei Pilar:

- Goldausbeute von 62 % nach 46-tägiger Laugungsperiode erzielt

- Erzgehalt von 1,9 g/t Au und 7 g/t Ag berechnet; extrahierter Gehalt von 1,2 g/t Au und 3 g/t Ag berechnet

- Die Massenprobe enthielt nur die grobe Fraktion des Materials (+3/4" bis +1/8")

- Die feine Fraktion (-1/8") deutet auf eine schnelle Ausbeute mit Rührlaugung hin

Bottle-Roll-Rührlaugungstests lieferten eine schnelle und hohe Ausbeute: Ausbeute von 80 % Gold und 94 % Silber nach nur 24 Stunden Verweildauer

Zusätzliche metallurgische Untersuchungen:

- Ergebnisse der Gravitationsgewinnung mit Rührlaugung von fünf Mischproben liegen vor

Gewinnung von 95 bis 99 % Gold

Gewinnung von 73 bis 97 % Silber

Beinhaltet Gewinnung von 99 % Au und 73 % Ag von Bohrkern-Mischprobe aus einer Tiefe von 120 m

Über Tocvan Ventures Corp.

Tocvan Ventures Corp. ist ein dynamisches Explorations- und kurzfristiges Produktionsunternehmen, das vielversprechende Gold- und Silberprojekte in der bergbaufreundlichen Region Sonora in Mexiko vorantreibt. Bei seinem Vorzeige-Gold-Silber-Projekt Gran Pilar hält Tocvan eine 100-prozentige Beteiligung an einem über 21 km² großen, vielversprechenden Grundstück, das durch den entscheidenden Landerwerb im Jahr 2023 erweitert wurde und reichlich Platz für eine skalierbare Mineninfrastruktur bietet, einschließlich einer geplanten Pilotproduktionsanlage mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen. Das Unternehmen hält außerdem eine 51-prozentige Beteiligung an einem 1 km² großen Joint-Venture-Gebiet mit Colibri Resources und erweitert damit seine Präsenz weiter. Jüngste Explorationserfolge, darunter 3,1 Meter mit 19,4 g/t Au in oberflächennaher Tiefe, unterstreichen das Potenzial von Gran Pilar als erstklassige Gold-Silber-Lagerstätte. Darüber hinaus positioniert sich Tocvan mit seinem zu 100 % unternehmenseigenen Gold-Silber-Projekt Picacho, das im produktiven Caborca Trend liegt - einer Region, in der einige der größten Goldlagerstätten Mexikos beheimatet sind - für weiteres Wachstum. Mit soliden metallurgischen Ergebnissen (bis zu 99 % Gold- und 97 % Silberausbeute) und strategischem Kapital zur Unterstützung des Wachstums ist Tocvan gut aufgestellt, um in einem von Rekordgoldpreisen geprägten Markt einen erheblichen Mehrwert für seine Aktionäre zu erzielen. Mit rund 67 Millionen ausstehenden Aktien ist Tocvan bestrebt, das volle Potenzial seiner Liegenschaften durch innovative Exploration, strategische Erschließung und investorenorientierte Initiativen zu erschließen.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Gesteins- und Bohrproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Der Goldgehalt wurde mittels einer Brandprobe mit 50 Gramm Nominalgewicht und abschließender Atomabsorptionsspektroskopie analysiert. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (>10 g/t) wurden mittels einer Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren analysiert. Silber und andere Elemente wurden anhand eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit abschließendem ICP-Verfahren ermittelt. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus zertifizierten Referenzproben und Leerproben, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Die Bodenproben wurden zur Probenaufbereitung an die Einrichtung von ALS Limited in Hermosillo (Sonora, Mexiko) und zur Analyse an das ALS-Labor in North Vancouver geschickt. Die Einrichtungen von ALS Hermosillo und North Vancouver sind nach ISO 9001 und ISO/IEC 17025 zertifiziert. Die Gold- und Multielementanalyse der Böden erfolgte durch Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren unter Verwendung von 50 Gramm Nominalgewicht. Proben mit Goldgehalten über dem Grenzwert (1 g/t) wurden mit einem robusteren Königswasseraufschluss und abschließendem ICP-MS-Verfahren erneut analysiert. Proben mit Silbergehalten über dem Grenzwert (>100 g/t) wurden mittels eines Vier-Säuren-Erzaufschlusses mit abschließendem ICP-AES-Verfahren erneut untersucht. In die Probencharge wurden systematisch Kontrollproben, bestehend aus Leerproben und zertifizierten Referenzmaterialien, eingefügt und im Rahmen des robusten Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprotokolls des Unternehmens analysiert.

Anmerkungen und Einschränkungen

- AI/CCPI-Annahmen: Die Indizes werden aus der Massenchemie berechnet, die ein Ersatz für die Mineralogie ist; CCPI verwendet FeO, das annäherungsweise aus dem Gesamt-Fe berechnet wird, was für die Kartierung von Trends gut geeignet ist, aber kein Ersatz für die modale Mineralogie ist. Diese Indizes lassen sich am besten vergleichend entlang von Bohrungen und zwischen Bohrungen interpretieren.

- Die Alterationsindizes (Ishikawa AI und CCPI) folgen den Definitionen des Alterations-Boxplots.

(AI = 100 (K2O + MgO) / (Na2O + CaO), CCPI = 100 (FeO + MgO) / (Na2O + K2O)); sie sind Standardwerkzeuge für die Kartierung der Serizit-Chlorit-Karbonat-Pyrit-Entwicklung in der Nähe epithermaler Systeme.

Brodie A. Sutherland, CEO von Tocvan Ventures Corp., und qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person/"QP") im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen". Darin enthalten sind auch Angaben des Unternehmens zu Aktivitäten, Ereignissen oder Entwicklungen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten Aussagen über die Verwendung des Erlöses aus der Platzierung. Nicht immer, aber häufig sind diese zukunftsgerichteten Aussagen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "geht davon aus", "glaubt" bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen (auch in verneinter Form) oder an Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "können", "könnten", "würden", "dürften" oder "werden".

Diese zukunftsgerichteten Aussagen - und sämtliche Annahmen, die ihnen zugrunde liegen - werden in gutem Glauben vorgenommen und spiegeln unsere derzeitige Einschätzung der Ausrichtung unserer Geschäftstätigkeit wider. Die Unternehmensführung ist der Ansicht, dass diese Annahmen angemessen sind. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen typischerweise bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt oder indirekt genannt wurden. Diese Faktoren beinhalten unter anderem Risiken in Verbindung mit dem spekulativen Charakter der Geschäftstätigkeit, der Entwicklungsphase und der Finanzlage des Unternehmens. Die hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt, als diese Pressemitteilung erstellt wurde. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, weder aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. Ergebnisse noch aus sonstigen Gründen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen ausdrücklich gefordert.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

