Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)

LONDON, United Kingdom, January 23
[23.01.26]
TABULA ICAV
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|LU2941599081
|28,820,470.00
|EUR
|0
|297,158,281.79
|10.3107
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|LU2941599248
|1,876,646.00
|USD
|0
|19,673,908.89
|10.4835
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|LU2941599834
|959,532.00
|GBP
|0
|9,802,898.56
|10.2163
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|LU2994520851
|15,282,458.00
|USD
|0
|159,780,113.26
|10.4551
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|LU2994520935
|1,398,578.00
|USD
|0
|14,148,234.32
|10.1162
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|LU2994521073
|90,000.00
|USD
|0
|924,982.63
|10.2776
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|LU2994521669
|32,476.00
|GBP
|0
|326,392.72
|10.0503
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|LU2941599164
|122,824.00
|EUR
|0
|1,234,366.86
|10.0499
|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|LU2941599594
|20,000.00
|CHF
|0
|200,658.67
|10.0329
|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|LU3218628298
|2,300.00
|MXN
|0
|466,277.17
|202.7292
