Wir werfen einen Blick zurück auf die Goldpreisentwicklung (ISIN: XC0009655157) am Donnerstag (22.01.2026) und ordnen zudem die Bewegung im EUR/USD sowie deren Auswirkungen auf Gold und Silber aus Sicht der Eurozone ein. Was erwartet Euch im Tagesrückblick? Goldpreisentwicklung in USD EUR/USD und Auswirkung auf Goldpreis Silberpreis in USD Gold-Silber-Ratio Kupferpreis in USD Dann schaun wir mal Der Goldpreis startete mit 4.830,56 USD in den Handelstag und knüpfte damit direkt an die starke Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
