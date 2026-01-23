Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, January 23
[23.01.26]
TABULA ICAV
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE00BN4GXL63
|9,107,633.00
|EUR
|0
|90,273,657.82
|9.9119
|Janus
Henderson EUR IG Bond Paris-aligned Climate Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE00BN4GXM70
|31,280.00
|SEK
|0
|3,111,491.95
|99.4722
|Janus Henderson HMT Global IG Credit Curve Steepener Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE00BMQ5Y557
|458,600.00
|EUR
|0
|51,524,302.31
|112.3513
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE00BMDWWS85
|44,815.00
|USD
|0
|5,411,165.09
|120.7445
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE00BN0T9H70
|69,168.00
|GBP
|0
|8,103,481.61
|117.1565
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE00BKX90X67
|55,079.00
|EUR
|0
|6,019,975.82
|109.2971
|Janus Henderson US Enhanced Inflation Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE00BKX90W50
|16,624.00
|CHF
|0
|1,615,706.71
|97.1912
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE000L1I4R94
|1,051,617.00
|USD
|0
|12,207,062.91
|11.6079
|Janus Henderson GCC Sovereign USD Bond Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE000LJG9WK1
|470,302.00
|GBP
|0
|4,749,410.50
|10.0986
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE000JL9SV51
|40,471.00
|USD
|0
|494,111.40
|12.209
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE000BQ3SE47
|3,710,547.00
|SEK
|0
|423,912,776.68
|114.2454
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE000LSFKN16
|656,306.00
|GBP
|0
|6,739,047.38
|10.268
|Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels Paris-aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE000LH4DDC2
|172,747.00
|EUR
|0
|1,967,572.07
|11.3899
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE000WXLHR76
|1,013,673.00
|EUR
|0
|10,917,397.67
|10.7701
|Janus Henderson EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE000P7C7930
|73,581.00
|GBP
|0
|819,019.71
|11.1309
|Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE000CV0WWL4
|11,000,000.00
|JPY
|0
|1,436,557,391.59
|130.5961
|Janus Henderson Pan European High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE0002A3VE77
|2,980,000.00
|EUR
|0
|39,335,979.18
|13.2
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE000YMBL844
|2,391,357.00
|USD
|0
|25,239,925.36
|10.5546
|Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE000RH1ZG27
|114,427.00
|USD
|0
|1,199,553.13
|10.4831
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE000CCQKON9
|2,234,999.00
|EUR
|0
|22,720,720.20
|10.1659
|Janus Henderson EUR Short Duration Income Active Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE000I8CR2Q4
|5,005.00
|EUR
|0
|50,171.11
|10.0242
|Janus Henderson US Transformational Growth High Conviction Equity UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE0009ZTL4B5
|510,000.00
|USD
|0
|5,357,685.42
|10.5053
|Janus Henderson Global Research-Engineered Equity Active Core UCITS
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE000Y3FZEN4
|521,000.00
|USD
|0
|5,412,355.50
|10.3884
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE000J8RGOJ4
|994,457.00
|USD
|0
|9,956,603.84
|10.0121
|Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|22.01.26
|IE000P9STSM0
|1,000.00
|MXN
|0
|1,005,019.34
|1005.0193
© 2026 PR Newswire