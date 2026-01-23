DJ Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im November deutlich

DOW JONES--Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im November saison- und kalenderbereinigt um 8,5 Prozent gegenüber dem Oktober gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm der Auftragseingang im Vormonatsvergleich im Hochbau um 7,2 Prozent und im Tiefbau um 10,1 Prozent zu.

Im weniger volatilen Dreimonatsvergleich lag der kalender- und saisonbereinigte Auftragseingang von September bis November um 3,8 Prozent höher als in den drei Monaten zuvor. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lag der Auftragseingang kalenderbereinigt um 4,1 Prozent höher.

Der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe war im November um 4,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat. Der nominale Umsatz stieg im gleichen Zeitraum um 6,8 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro. In den ersten elf Monaten 2025 stiegen die Umsätze im Vergleich zum Vorjahreszeitraum real um 2,1 Prozent und nominal um 4,6 Prozent.

