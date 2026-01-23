Anzeige
Mehr »
Freitag, 23.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold vor 5.000-USD-Marke: Über 2 Mio. Unzen Gold - und trotzdem erst 63 Mio. USD Börsenwert?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
23.01.2026 09:03 Uhr
93 Leser
Artikel bewerten:
(0)

MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - BoJ bestätigt wie erwartet Leitzinsen

DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - BoJ bestätigt wie erwartet Leitzinsen

DOW JONES--Mit einer positiven Tendenz haben die asiatischen Aktienmärkte den letzten Tag der Handelswoche beendet. Im Fokus stand unter anderem die Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ). Diese hat wie erwartet den Leitzins bei 0,75 Prozent bestätigt. Die Zentralbank hatte die Zinsen im Dezember auf dieses Niveau - den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten - angehoben. Die erste BoJ-Sitzung in diesem Jahr fand vor dem Hintergrund von Turbulenzen am Anleihemarkt, Sorgen um die Regierungspolitik und einem volatilen Yen statt. In ihrem vierteljährlichen Ausblick hielt die BoJ an der Einschätzung fest, dass die zugrunde liegende Inflation - die volatile und vorübergehende Faktoren ausklammert - in naher Zukunft ihr Ziel von 2 Prozent erreichen wird.

Der geldpolitische Rat der Bank erwartet, dass die Verbraucherinflation (ohne frische Lebensmittel) im Fiskaljahr bis März 2026 bei 2,7 Prozent liegen wird. Für das Jahr bis März 2027 wird ein Anstieg der Kernverbraucherpreise um 1,9 Prozent und für das folgende Jahr um 2,0 Prozent prognostiziert. Den kurzfristigen Ausblick für die japanische Wirtschaft hob die BoJ leicht an. Für das laufende Fiskaljahr wird nun ein Wachstum von 0,9 Prozent veranschlagt, verglichen mit der zuvor prognostizierten Expansion von 0,7 Prozent. Für das Jahr bis März 2027 wird ein Wachstum von 1,0 Prozent und für das folgende Jahr von 0,8 Prozent vorhergesagt.

Der Nikkei-225 beendete den Handel mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 53.847 Punkten. Am Anleihemarkt zeigten sich die Notierungen mit einer uneinheitlichen Tendenz. Der Dollar notierte bei 159,06 Yen nach 158,87 Yen am Vortag.

Die erhöhten Wachstumsprognosen veranlassten Capital Economics zu der Annahme, dass die BoJ die Zinsen früher als erwartet anheben könnte. Da die realen Leitzinsen weiterhin tief im negativen Bereich lägen, sei eine weitere Straffung so gut wie sicher, meinte Marcel Thieliant, Head of Asia Pacific. Selbst bei potenziellen Verzerrungen durch eine mögliche Senkung der Mehrwertsteuer werde der Preisdruck nach Einschätzung von Capital Economics bleiben. Die Risiken für ihre Prognose einer Zinserhöhung im Juli tendierten nun zu einem früheren Schritt. Insgesamt sieht Capital Economics den Leitzins bis Ende 2027 bei 1,75 Prozent.

An den chinesischen Börsen ging es ebenfalls leicht aufwärts. Der Shanghai-Composite verbesserte sich um 0,3 Prozent, der Hang-Seng-Index stieg im späten Handel um 0,4 Prozent. Die chinesische Zentralbank (PBoC) hat den stärksten Leitkurs für den Renminbi seit fast drei Jahren festgelegt. Der Schritt deutet darauf hin, dass sie eine allmähliche Aufwertung der Landeswährung zulassen wird, während sie zugleich versucht, Schaden von den Exporteuren abzuhalten. Die People's Bank of China legte den sogenannten Fixing-Kurs für die chinesische Währung am Freitag bei 6,9929 Yuan gegenüber dem US-Dollar fest verglichen mit 7,0019 in der vorangegangenen Sitzung. Es ist das erste Mal seit Mai 2023, dass der Referenzkurs die Marke von 7 Yuan zum Dollar überschreitet.

Der Kospi in Seoul kletterte um 0,8 Prozent auf 4.990 Punkte nach oben. Am Vortag hatte der Index erstmalig kurzzeitig die Marke von 5.000 Punkten überwunden. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 0,1 Prozent. Hier findet am Montag wegen des Nationalfeiertages kein Handel statt.

Bei den Einzelwerten zeigten sich in Tokio die Aktien aus dem Videospiel-Bereich mit Aufschlägen. So ging es für die Papiere von Nintendo um 4,5 Prozent nach oben. Dagegen verzeichneten chipbezogene Werte und Stahlaktien Abgaben. Softbank Group fielen um 1,2 Prozent, Lasertec gaben um 5,8 Prozent nach und Japan Steel Works reduzierten sich um 3,3 Prozent. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %   % YTD    Ende 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.860,10    +0,1%   +1,2%   06:00 
Nikkei-225 (Tokio)   53.846,87    +0,3%   +4,8%   07:00 
Kospi (Seoul)      4.979,25    +0,5%   +18,2%   07:30 
Shanghai-Comp.      4.136,16    +0,3%   +3,7%   08:00 
Hang-Seng (Hongk.)   26.727,80    +0,4%   +3,7%   09:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %   00:00 Do, 08:27  % YTD 
EUR/USD          1,1739    -0,2   1,1757   1,1689  -0,5% 
EUR/JPY          186,71     0,3   186,22   185,68  +0,5% 
EUR/GBP          0,8703    -0,0   0,8706   0,8704  -0,2% 
GBP/USD          1,3488    -0,1   1,3503   1,3430  -0,3% 
USD/JPY          159,06     0,4   158,40   158,85  +1,0% 
USD/KRW         1.467,80     0,2  1.464,36  1.469,19  +1,8% 
USD/CNY          6,9942     0,0   6,9921   6,9970  -0,4% 
USD/CNH          6,9602    -0,1   6,9656   6,9588  -0,2% 
USD/HKD          7,7982     0,0   7,7966   7,7971  +0,2% 
AUD/USD          0,6849     0,1   0,6840   0,6810  +1,3% 
NZD/USD          0,5906    -0,3   0,5921   0,5861  +1,4% 
BTC/USD         89.468,70     0,2 89.281,50 89.878,10  +1,7% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss   +/- %  +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          59,89    59,36   +0,9%   +0,53  +5,7% 
Brent/ICE          64,57    64,06   +0,8%   +0,51  +7,1% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag   +/- %  +/- USD  % YTD 
Gold           4.957,92  4.935,98   +0,4%   +21,95 +11,8% 
Silber           98,95   96,1765   +2,9%   +2,77 +30,6% 
Platin          2.257,95  2.242,32   +0,7%   +15,63 +21,3% 
Kupfer            5,83    5,78   +0,8%   +0,05  +1,3% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2026 02:32 ET (07:32 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vorsicht, geheim!
2026 startet mit einem Paukenschlag: Der DAX outperformt den US-Markt, Nachzügler holen auf. Ein erstes Signal, dass der Bullenmarkt an Breite gewinnt. Während viele Anleger weiter auf die großen Tech-Namen setzen, hat sich im Hintergrund längst ein Umschwung vollzogen. Der Fokus verschiebt sich weg von überteuerten KI-Highflyern hin zu soliden Qualitätswerten aus der zweiten Reihe.

Anleger, die jetzt clever agieren, setzen nicht auf das, was war, sondern auf das, was kommt. Unternehmen mit gesunder Bilanz, unterschätztem Potenzial und begrenztem Abwärtsrisiko könnten 2026 zu den großen Gewinnern zählen. Die Gefahr einer schärferen Korrektur bleibt real, gerade für passiv aufgestellte Investoren.

In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau jetzt das Potenzial für überdurchschnittliche Renditen bieten. Stark, günstig und bislang kaum im Fokus.

Jetzt kostenlosen Report herunterladen – bevor es andere tun!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.