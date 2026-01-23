DJ MÄRKTE ASIEN/Etwas fester - BoJ bestätigt wie erwartet Leitzinsen

DOW JONES--Mit einer positiven Tendenz haben die asiatischen Aktienmärkte den letzten Tag der Handelswoche beendet. Im Fokus stand unter anderem die Zinsentscheidung der Bank of Japan (BoJ). Diese hat wie erwartet den Leitzins bei 0,75 Prozent bestätigt. Die Zentralbank hatte die Zinsen im Dezember auf dieses Niveau - den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten - angehoben. Die erste BoJ-Sitzung in diesem Jahr fand vor dem Hintergrund von Turbulenzen am Anleihemarkt, Sorgen um die Regierungspolitik und einem volatilen Yen statt. In ihrem vierteljährlichen Ausblick hielt die BoJ an der Einschätzung fest, dass die zugrunde liegende Inflation - die volatile und vorübergehende Faktoren ausklammert - in naher Zukunft ihr Ziel von 2 Prozent erreichen wird.

Der geldpolitische Rat der Bank erwartet, dass die Verbraucherinflation (ohne frische Lebensmittel) im Fiskaljahr bis März 2026 bei 2,7 Prozent liegen wird. Für das Jahr bis März 2027 wird ein Anstieg der Kernverbraucherpreise um 1,9 Prozent und für das folgende Jahr um 2,0 Prozent prognostiziert. Den kurzfristigen Ausblick für die japanische Wirtschaft hob die BoJ leicht an. Für das laufende Fiskaljahr wird nun ein Wachstum von 0,9 Prozent veranschlagt, verglichen mit der zuvor prognostizierten Expansion von 0,7 Prozent. Für das Jahr bis März 2027 wird ein Wachstum von 1,0 Prozent und für das folgende Jahr von 0,8 Prozent vorhergesagt.

Der Nikkei-225 beendete den Handel mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 53.847 Punkten. Am Anleihemarkt zeigten sich die Notierungen mit einer uneinheitlichen Tendenz. Der Dollar notierte bei 159,06 Yen nach 158,87 Yen am Vortag.

Die erhöhten Wachstumsprognosen veranlassten Capital Economics zu der Annahme, dass die BoJ die Zinsen früher als erwartet anheben könnte. Da die realen Leitzinsen weiterhin tief im negativen Bereich lägen, sei eine weitere Straffung so gut wie sicher, meinte Marcel Thieliant, Head of Asia Pacific. Selbst bei potenziellen Verzerrungen durch eine mögliche Senkung der Mehrwertsteuer werde der Preisdruck nach Einschätzung von Capital Economics bleiben. Die Risiken für ihre Prognose einer Zinserhöhung im Juli tendierten nun zu einem früheren Schritt. Insgesamt sieht Capital Economics den Leitzins bis Ende 2027 bei 1,75 Prozent.

An den chinesischen Börsen ging es ebenfalls leicht aufwärts. Der Shanghai-Composite verbesserte sich um 0,3 Prozent, der Hang-Seng-Index stieg im späten Handel um 0,4 Prozent. Die chinesische Zentralbank (PBoC) hat den stärksten Leitkurs für den Renminbi seit fast drei Jahren festgelegt. Der Schritt deutet darauf hin, dass sie eine allmähliche Aufwertung der Landeswährung zulassen wird, während sie zugleich versucht, Schaden von den Exporteuren abzuhalten. Die People's Bank of China legte den sogenannten Fixing-Kurs für die chinesische Währung am Freitag bei 6,9929 Yuan gegenüber dem US-Dollar fest verglichen mit 7,0019 in der vorangegangenen Sitzung. Es ist das erste Mal seit Mai 2023, dass der Referenzkurs die Marke von 7 Yuan zum Dollar überschreitet.

Der Kospi in Seoul kletterte um 0,8 Prozent auf 4.990 Punkte nach oben. Am Vortag hatte der Index erstmalig kurzzeitig die Marke von 5.000 Punkten überwunden. In Sydney schloss der S&P/ASX-200 mit einem Plus von 0,1 Prozent. Hier findet am Montag wegen des Nationalfeiertages kein Handel statt.

Bei den Einzelwerten zeigten sich in Tokio die Aktien aus dem Videospiel-Bereich mit Aufschlägen. So ging es für die Papiere von Nintendo um 4,5 Prozent nach oben. Dagegen verzeichneten chipbezogene Werte und Stahlaktien Abgaben. Softbank Group fielen um 1,2 Prozent, Lasertec gaben um 5,8 Prozent nach und Japan Steel Works reduzierten sich um 3,3 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.860,10 +0,1% +1,2% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 53.846,87 +0,3% +4,8% 07:00 Kospi (Seoul) 4.979,25 +0,5% +18,2% 07:30 Shanghai-Comp. 4.136,16 +0,3% +3,7% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.727,80 +0,4% +3,7% 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:27 % YTD EUR/USD 1,1739 -0,2 1,1757 1,1689 -0,5% EUR/JPY 186,71 0,3 186,22 185,68 +0,5% EUR/GBP 0,8703 -0,0 0,8706 0,8704 -0,2% GBP/USD 1,3488 -0,1 1,3503 1,3430 -0,3% USD/JPY 159,06 0,4 158,40 158,85 +1,0% USD/KRW 1.467,80 0,2 1.464,36 1.469,19 +1,8% USD/CNY 6,9942 0,0 6,9921 6,9970 -0,4% USD/CNH 6,9602 -0,1 6,9656 6,9588 -0,2% USD/HKD 7,7982 0,0 7,7966 7,7971 +0,2% AUD/USD 0,6849 0,1 0,6840 0,6810 +1,3% NZD/USD 0,5906 -0,3 0,5921 0,5861 +1,4% BTC/USD 89.468,70 0,2 89.281,50 89.878,10 +1,7% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,89 59,36 +0,9% +0,53 +5,7% Brent/ICE 64,57 64,06 +0,8% +0,51 +7,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.957,92 4.935,98 +0,4% +21,95 +11,8% Silber 98,95 96,1765 +2,9% +2,77 +30,6% Platin 2.257,95 2.242,32 +0,7% +15,63 +21,3% Kupfer 5,83 5,78 +0,8% +0,05 +1,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 23, 2026 02:32 ET (07:32 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.