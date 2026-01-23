Der Online-Handel von Arzneimitteln bietet immer noch viel Wachstumspotenzial. Und immer mehr Unternehmen wollen sich ein Stück vom Kuchen abschneiden: Nach dm will auch die Drogeriekette Rossmann in den Versandhandel einsteigen. Anleger sorgen sich bei Redcare Pharmacy zusehends um die sich Konkurrenzsituation im wichtigen deutschen Markt.Die Drogeriekette Rossmann bereitet den Aufbau einer eigenen Online-Apotheke vor. Das bestätigte das Unternehmen aus Burgwedel bei Hannover auf Anfrage der dpa. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
