Datum der Anmeldung:
16.02.2026
Aktenzeichen:
B4-25/26, B4-84/25
Unternehmen:
AGRAVIS Futtermittel GmbH, Münster und Denkavit Futtermittel GmbH, Warendorf; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Milchpulverbasierte Ersatzfuttermittel für Kälber
