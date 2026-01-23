Datum der Anmeldung:
22.01.2026
Aktenzeichen:
B11-23/26
Unternehmen:
CIE Automotive S.A., Bilbao (ESP); mittelbarer Erwerb sämtlicher Anteile an und alleiniger Kontrolle über Aludec S.A., Ponte Caldelas (ESP)
Produktmärkte:
Außenverkleidungsteile für Pkw, Branding-Teile für Pkw und Nutzfahrzeuge
