Datum der Anmeldung:
20.01.2026
Aktenzeichen:
B3-29/26
Unternehmen:
AM Holdco SAS, Lyon/FR (Archimed SAS) und Caisse de dépôt et placement du Québec, Montréal/CAN; Erwerb von Anteilen an der und alleiniger Kontrolle über die Stago Healthcare SAS, Asnières-sur-Seine/FR
Produktmärkte:
IVD-POC-Systeme, IVD-Systeme für Hämostase, IVD-Systeme für Hämostase
