Datum der Anmeldung:
16.01.2026
Aktenzeichen:
B1-25/26
Unternehmen:
Depenbrock Holding SE & Co. KG, Stemwede; Erwerb sämtlicher Anteile an der HERMANNS Aktiengesellschaft, Kassel
Produktmärkte:
Deponiebau, Hochbau, Immobilienverwaltung, Rohrleitungsbau, Tiefbau
