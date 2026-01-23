BÖRSE AKTUELL: US-Rally, Asien stark, Öl volatil (23.01.26)

Die US-Aktienmärkte haben den Handelstag deutlich im Plus beendet - gestützt durch eine Reihe positiver Nachrichten. Der S&P 500 legte um über 0,5% zu, der Nasdaq gewann 0,9%, und der Dow Jones stieg um mehr als 0,6%.

Im Fokus standen vor allem frische Konjunkturdaten, die die Stimmung an der Wall Street spürbar verbesserten. Das BIP-Wachstum erreichte 4,4%, während die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unter den vorherigen Prognosen lagen. Gleichzeitig lag die PCE-Inflation in den USA bei 2,8% und bleibt damit weiterhin leicht erhöht - ein wichtiger Faktor für die Erwartungen an die Geldpolitik.

Auch in Asien sorgten Notenbankentscheidungen für Impulse. Die Bank of Japan (BoJ) hielt den kurzfristigen Leitzins wie erwartet bei 0,75%, hob jedoch ihre Prognosen für die Kerninflation an und betonte zunehmende Inflationsrisiken. Obwohl die Kerninflation in Japan nachlässt, bleibt sie über dem Ziel der Notenbank: Sie lag im Dezember bei 2,4% nach 3,0% im November. Zusätzlich sendet der Einkaufsmanagerindex ein positives Signal: Der PMI erreichte den höchsten Stand seit 17 Monaten und deutet auf eine Rückkehr der japanischen Industrie auf einen Wachstumspfad hin....

