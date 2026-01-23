DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Auftragseingang im Bauhauptgewerbe steigt im November deutlich

Der Auftragseingang im deutschen Bauhauptgewerbe ist im November saison- und kalenderbereinigt um 8,5 Prozent gegenüber dem Oktober gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, nahm der Auftragseingang im Vormonatsvergleich im Hochbau um 7,2 Prozent und im Tiefbau um 10,1 Prozent zu.

Inflation in Japan sinkt auf 2,4 Prozent im Dezember

Die Inflation in Japan hat sich im Dezember abgekühlt. Die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel stiegen um 2,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie aus Regierungsdaten hervorgeht. Der Anstieg entsprach der Erwartung von Ökonomen in einem Konsens des Datendienstleisters Quick. Im November hatte die Inflation noch 3,0 Prozent betragen.

Japans Notenbank hält Leitzins stabil

Japans Zentralbank hat die Zinsen am Freitag unverändert gelassen. Der Leitzins liegt weiterhin bei 0,75 Prozent. Die Bank of Japan (BoJ) hatte die Zinsen im Dezember auf dieses Niveau - den höchsten Stand seit drei Jahrzehnten - angehoben. Die Entscheidung vom Freitag, die Füße stillzuhalten, war von Märkten und Ökonomen gleichermaßen erwartet worden. Die erste Sitzung Notenbank in diesem Jahr fand vor dem dramatischen Hintergrund von Turbulenzen am Anleihemarkt, Sorgen um die Regierungspolitik und einem volatilen Yen statt.

Chinas Zentralbank mit stärkstem Yuan-Fixing seit fast drei Jahren

Die chinesische Zentralbank (PBoC) hat den stärksten Leitkurs für den Yuan seit fast drei Jahren festgelegt. Der Schritt deutet darauf hin, dass sie eine allmähliche Aufwertung der Landeswährung zulassen wird, während sie zugleich versucht, Schaden von den Exporteuren abzuhalten. Die People's Bank of China legte den sogenannten Fixing-Kurs für die chinesische Währung am Freitag bei 6,9929 gegenüber dem US-Dollar fest, verglichen mit 7,0019 in der vorangegangenen Sitzung. Es ist das erste Mal seit Mai 2023, dass der Referenzkurs die Marke von 7 Yuan zum Dollar überschreitet.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Jan 105 (Dez: 102)

Frankreich/Geschäftsklima Jan PROGNOSE: 99

Schweden Dez Arbeitslosenquote 8,3%

GB/Einzelhandelsumsatz Dez +0,4% gg Vm; +2,5% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz Dez PROG: -0,1% gg Vm; +1,0% gg Vj

GB/Einzelhandelsumsatz ex Kraftstoffe Dez +0,3% gg Vm; +3,1% gg Vj

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Jan -16,0 (Dez: -17,0)

GB/GfK-Verbrauchervertrauen Jan PROGNOSE: -16,5

Neuseeland 4Q Verbraucherpreise +0,6% (PROGNOSE: +0,5%) gg Vorquartal

Neuseeland 4Q Verbraucherpreise +3,1% (PROGNOSE: +3,0%) gg Vorjahr

Singapur Verbraucherpreise Dez +1,2% gg Vj (PROG: +1,15%)

January 23, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)

