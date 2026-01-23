Eschborn (ots) -Geht es aufwärts mit der deutschen Wirtschaft? Die Mehrheit der deutschen Arbeitnehmenden ist pessimistisch, zeigt das Randstad Arbeitsbarometer 2026, eine internationale Studie, die in 35 Ländern unter mehr als 1.225 Arbeitgebern und über 27.000 Arbeitnehmenden durchgeführt wurde. Während Beschäftigte in Deutschland überwiegend verunsichert in die Zukunft blicken, sind Arbeitgeber deutlich zuversichtlicher. Diese Kluft zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmendenperspektive prägt das Arbeitsklima: Zwar ist das grundsätzliche Vertrauen in Arbeitgeber hoch, dennoch vermeiden viele Arbeitnehmende, ihre Sorgen oder Kritik offen zu äußern.Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:- Nur 41 % der Beschäftigten in Deutschland sind zuversichtlich, dass ihr Unternehmen in diesem Jahr wachsen wird (global: 51 %)- Dagegen sind Arbeitgeber optimistischer: 98 % halten für die nächsten Monate Wachstum für möglich (global: 95 %)- 70 % der Arbeitnehmenden empfinden ein grundsätzliches Vertrauensverhältnis zu ihrem Arbeitgeber (global: 72 %)- Gleichzeitig vermeiden 46 %, Probleme oder Sorgen anzusprechen - aus Angst um ihren Arbeitsplatz (global: 55 %).Wie Unternehmen wirtschaftliche Unsicherheit bewältigen und zugleich Vertrauen sowie Leistungsfähigkeit sichern, ist aktuell Gegenstand intensiver wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Debatten. Das Arbeitsbarometer zeigt: Die Vertrauenskluft wirkt sich konkret auf Kommunikation, Sicherheitswahrnehmung und Handlungsentscheidungen im Arbeitsalltag aus.Vertrauenskluft im Arbeitsalltag: Offenheit bleibt begrenztZwar suchen 50 % der Beschäftigten in Deutschland aktiv das Gespräch mit ihrer Führungskraft, um in unsicheren Zeiten Orientierung und Rückversicherung zu erhalten (global: 55 %). Gleichzeitig gibt jedoch nahezu jede:r Zweite (46 %) an, seine Sorgen oder Kritik bewusst nicht zu äußern - aus Angst um den eigenen Arbeitsplatz (global: 55 %). Damit wird die Arbeitswelt aktuell durch ein ausgeprägtes Bedürfnis nach Orientierung und Nähe auf der einen Seite, Zurückhaltung bei sensiblen Themen auf der anderen geprägt.Führungskräfte gewinnen als Stabilitätsanker an BedeutungGerade vor diesem Hintergrund rückt die Rolle der direkten Führungskräfte stärker in den Fokus. In Deutschland berichten 78 % der Beschäftigten von einer guten Beziehung zu ihrer Führungskraft (global: 72 %). Zudem glauben 76 %, dass ihre Führungskraft ihre Interessen vertritt (global: 71 %). Direkte Vorgesetzte werden damit für viele Beschäftigte zur wichtigsten Anlaufstelle im Arbeitsalltag."Wir sehen, dass Vertrauen kein Selbstläufer ist, sondern aktiv gestaltet werden muss", sagt Henri Viswat, CEO von Randstad Deutschland. "Beschäftigte suchen gerade in wirtschaftlich ungewissen Zeiten mehr Orientierung und Dialog - zugleich erleben wir Zurückhaltung bei sensiblen Themen. Für Unternehmen bedeutet das, Führung als Beziehung zu verstehen: zuhören, Transparenz schaffen und Sicherheit vermitteln, ohne zu viel zu versprechen."Auch im direkten Arbeitsumfeld ist Vertrauen wichtig: 74 % der befragten Arbeitnehmenden in Deutschland geben an, ihren Kolleg:innen zu vertrauen (global: 76 %). Diese positive Einschätzung bezüglich des eigenen Teams sorgt für zusätzliche Stabilität im Arbeitsalltag.Über das Randstad ArbeitsbarometerDas Randstad Arbeitsbarometer (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC6NusjZ-2FgQLkgtKSZXZ8LmayCgKgZPo-2Bn7xv96kvIS-2Bz8vUBvt5MD-2FA88blTq0vrie5olTeJ5RPMCGbBuPYQyZ6KlukU9QTImDuCLKU20bGcNZ4u_17jbu2-2BbG9RNyAX0buchWG-2BhzkWBaHBrRyg2mhV-2FHvnt6K04cJ-2BPfX65r3z47ZETlThwf7rTCckqkywqQJEDVePFfAuDGYDv9jNwGrC6wS2XqRtfeKrfjosax7D2FMzpI-2BDs-2Fpl3-2B82tXAss8rH-2BwwW9r3KLuGSoJTZN2MZdBJFxnWG55xkalBnAosiTgHCPZ-2F1h-2BUMiMli-2BSfaJz8jQUmCAZxL-2FYBE7EK1ebkpKgXcNSMh29jveaWDsiRLlStaOPB-2BVnnOWRK1oyE51reE-2BJ8VPEOahUbEHaYRLd6IyuaTaIvkwpepmdTmGL2GsdRmp3lUBtIlkIxOf5tE-2BOhUJpA-3D-3D) wurde 2003 eingeführt und deckt inzwischen 35 Länder auf der ganzen Welt ab. Die Studie erscheint einmal jährlich und macht sowohl nationale als auch globale Trends auf dem Arbeitsmarkt sichtbar. Verschiedene Pulse Surveys in ausgewählten Ländern ergänzen im Jahresverlauf das Randstad Arbeitsbarometer mit Einblicken in aktuelle Entwicklungen. Die Befragung wird online unter Arbeitnehmenden im Alter von 18 bis 67 Jahren durchgeführt, die erwerbstätig oder Einzelunternehmer sind, oder arbeitslos, aber eine künftige Beschäftigung anstreben. Die Mindeststichprobengröße beträgt 500 Interviews pro Land. Für das Arbeitsbarometer 2026 wurden mehr als 27.000 Arbeitskräfte weltweit, davon 1.000 in Deutschland, und erstmals auch über 1.200 Arbeitgeber befragt sowie über 3 Millionen Stellenanzeigen untersucht. Die Angebote unserer Spezialisierungen Randstad Operational, Professional, Digital und Enterprise umfassen den gewerblich-technischen ebenso wie den Professional-Bereich, digitale Talentlösungen sowie End-to-End-Unternehmenslösungen. Wir schaffen leistungsfähige, vielfältige und agile Teams und unterstützen jeden Einzelnen dabei, eine erfolgreiche Karriere mit gleichen Chancen zu erreichen.Randstad Deutschland ist mit rund 32.200 Mitarbeitenden, darunter 2.200 internen, und 440 Standorten in 300 Städten vertreten. Unser Umsatzvolumen umfasste 2024 1,648 Milliarden Euro. CEO ist Henri Viswat.Seit über 55 Jahren in Deutschland aktiv, gehört Randstad Deutschland zur 1960 in Amsterdam gegründeten und dort börsennotierten Randstad N.V. mit Sitz im niederländischen Diemen. 2024 hat Randstad mit rund 40.000 Mitarbeitenden weltweit mehr als 1,7 Millionen Menschen in 39 Ländern bei ihrer Suche nach einem für sie passenden Job geholfen und damit einen Gesamtumsatz von 24,1 Milliarden Euro erwirtschaftet. 