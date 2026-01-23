Die Alphabet-Tocher Google investiert in das japanische KI-Start-up Sakana AI. Der Schritt zielt nicht auf Forschung, sondern auf Anteile in einem schwer zugänglichen, milliardenschweren Markt. Warum Alphabet dafür lokale Partner braucht - und wie weit OpenAI dort bereits voraus ist.Während ChatGPT in vielen Unternehmen zur Standardlösung für generative KI geworden ist, kommt Googles Gemini im Arbeitsalltag großer Firmen langsamer voran. Japan ist dafür ein gutes Beispiel. Das Land will den KI-Einsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär