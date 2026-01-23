Berlin (ots) -Zum Internationalen Tag der Bildung am 24. Januar fordert ONESTY mehr Aufmerksamkeit für das Thema Finanzwissen. Finanzentscheidungen gehören zum Alltag, werden aber noch zu selten systematisch vermittelt. Viele Menschen müssen zentrale Finanzentscheidungen treffen, ohne dafür eine solide Grundlage zu haben. ONESTY verweist dabei auf alarmierende Zahlen: Zwei Drittel der Jugendlichen erlernen wenig, bis kein Finanzwissen in der Schule und 39 Prozent der jungen Menschen legen kein Geld an, weil ihnen die Finanzbildung dafür fehlt. Genau hier setzt ONESTY an - mit verständlichem, praxisnahem Finanzwissen und Formaten, die Menschen Schritt für Schrittfinanz-fit machen.ONESTY-CEO Stefan Granel kündigt in diesem Zusammenhang das nächste Online-Training "VORSPRUNG" an. "Finanzbildung ist eine Schlüsselkompetenz, die Menschen befähigt, informierte Entscheidungen zu treffen - gerade in unsicheren Zeiten", sagt Granel. "Wir laden Verbraucher am 24. Februar von 19:00 bis 20:00 Uhr zum nächsten VORSPRUNG-Webinar ein und geben Antworten auf die Frage, welche Anlagestrategie 2026 sinnvoll ist. Mein Gast ist dieses Mal erneut Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt und Finanzexperte bei ntv." Die Teilnahme ist kostenfrei.Online-Training "VORSPRUNG"Titel: "Welche Anlagestrategien sind 2026 sinnvoll?"Termin: 24.02.2026, 19:00 bis 20:00 UhrAnmeldung: https://onesty.de/online-training/finanz-fit-mit-vorsprung/ONESTY Finance: Finanzbildung für alleUnter dem Motto "Finanztraining gibt dir einen Vorsprung" vermittelt die Webinarreihe "VORSPRUNG" von ONESTY regelmäßig fundierte Einblicke in Anlagestrategien und Kapitalmärkte. Das Online-Training unterstreicht die Mission von ONESTY: Menschen dabei zu unterstützen,fundierte Anlageentscheidungen zu treffen und langfristig Vermögen aufzubauen. Mit einem klaren Fokus auf Verantwortung, Verlässlichkeit und Unterstützungbietet ONESTY eine wertvolle Orientierung für alle, die finanziell unabhängig werden möchten. Dabei vermittelt ONESTY nicht nur Finanzwissen an Verbraucher, sondern bildet Financial Trainer aus, um Deutschland fit für Finanzen zu machen. Mehr über die außergewöhnlichen Karrierechancen bei ONESTY unter https://onesty.de/karriere/Über die ONESTY - YOUR FINANCIAL TRAINERONESTY ist ein bundesweit tätiges, unabhängiges Familienunternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung. Für ONESTY stehen Werte wie Verantwortung, Fürsorge und Unterstützung im Vordergrund. Ziel von ONESTY ist es, dass ihre Financial Trainer den Kundinnen und Kunden das nötige Finanzwissen vermitteln, damit sie ihre finanziellen Entscheidungen selbst treffen können. ONESTY bietet ihnen dazu einen exklusiven Zugang zu ausgezeichneten Produkten. Vielfältige digitale Services sorgen dafür, dass die Kunden genau das erhalten, was sie sich wünschen: fundiertes Finanzwissen, ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine zeitsparende Abwicklung. Über 500.000 Kundinnen und Kunden wurden bereits erfolgreich beraten. Im Qualitätscheck wurde ONESTY vom Institut für Vermögensaufbau (IVA) und Focus Money im September 2023, 2024 und 2025 als Testsieger für die "Beste Altersvorsorgeberatung" ausgezeichnet.onesty.dePressekontakt:ONESTY Finance GmbHLieberoser Straße 7, 03046 CottbusMartin RuskeChief Executive Officer (CEO)E-Mail: martin.ruske@onesty.deTel.: +49 355 289 43-112Original-Content von: ONESTY Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170223/6202298