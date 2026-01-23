Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Mit einer jährlichen Verzinsung von 3,60% richtet sich die Anleihe (ISIN DE000A4DE9K2/ WKN A4DE9K) des Landes Berlin an langfristig orientierte Anleger, so die Börse Stuttgart.Die finale Fälligkeit sei für den 16. Januar 2046 vorgesehen, die Zinsausschüttungen würden jeweils einmal jährlich erfolgen, erstmals am 16. Januar 2027. Das maximale Emissionsvolumen betrage 2 Milliarden Euro. Die Mindeststückelung liege bei 1.000 Euro. Derzeit habe die Anleihe bei 99,50% notiert (Stand: 21.01.2026), was aktuell einer Rendite bis zur Endfälligkeit von rund 3,64% entspreche. Moody's bewerte das Bundesland Berlin mit Aa1. (Bonds weekly Ausgabe vom 22.01.2026) (23.01.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
