Der VW ID.4 wird künftig ID. Tiguan heißen. Spekulationen darüber gab es schon länger, jetzt hat die IG Metall Emden die Umbenennung bei einer Veranstaltung öffentlich bestätigt. Der Name ID. Tiguan wird mit dem Facelift des Elektro-SUV im Laufe dieses Jahres eingeführt, zu dem es auch frische Erlkönig-Bilder gibt. Laut der Gewerkschaft soll die Produktion des ID. Tiguan in Emden bis Ende 2031 laufen. Über ein Nachfolgemodell als elektrisches Mittelklasse-SUV ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net