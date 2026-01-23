© Foto: OpenAIIndien verändert seine Ölstrategie: Der größte Raffineriebetreiber des Landes kauft 7 Millionen Barrel aus neuen Quellen, während der Anteil von russischem Öl sinkt.Indian Oil, größter Raffineriebetreiber des Landes, hat 7 Millionen Barrel Öl für die Verladung im März gekauft, um russisches Öl zu ersetzen. Wie zwei mit der Angelegenheit vertraute Branchenquellen Reuters mitteilten kommt das Öl unter anderem von dem brasilianischen Unternehmen Petrobras. Indische Raffinerien überdenken ihre Strategien, um sich vom Hauptlieferanten Russland abzuwenden und die Importe aus dem Nahen Osten zu steigern. Dieser Schritt könnte Neu-Delhi helfen, ein Handelsabkommen mit den Vereinigten Staaten zur …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE