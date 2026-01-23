Dieser Infrastrukturkonzern sitzt genau dort, wo der Energiehunger gerade am stärksten wächst: bei Erdgas-Transportwegen zu LNG-Terminals, Industrie und Rechenzentren. Das Geschäftsmodell profitiert von einem strukturellen Rückenwind, der nicht von Tagespreisen abhängt, sondern von Auslastung und Kapazität - und genau hier spitzt sich die Lage weiter zu.Fundamental liefert der Titel das, was Anleger in diesem Umfeld suchen: planbare Cashflows aus einem überwiegend gebührenbasierten Modell, eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär