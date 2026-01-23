Emittent / Herausgeber: Pareto Securities AS / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe

Frankfurt, 23. Januar 2026 - Der Nordic Bond Markt hat 2025 ein Rekordvolumen von 21,8 Milliarden Euro erreicht, ein Plus von 22 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Auch das vierte Quartal trug maßgeblich zu diesem Wachstum bei und untermauert die Position des Marktes als eine der aktivsten Finanzierungsplattformen für mittelständische Emittenten in Europa. Refinanzierungen machten mit 61% den Großteil der Aktivität aus, während die Nachfrage nach Kapital für Wachstumsinvestitionen und allgemeine Unternehmenszwecke merklich anzog. Der Anteil von Private-Equity-gesponserten Emissionen erreichte mit 38% einen neuen Höchststand. Institutionelle Investoren zeigten sektorübergreifend starkes Engagement. Die geografische Diversifizierung setzte sich fort. Nicht-nordische Emittenten trugen EUR 8,1 Mrd. zum Gesamtvolumen bei - der höchste jemals verzeichnete Wert. Die DACH-Region brachte EUR 1,8 Mrd. an Emissionen, darunter Muehlhan (EUR 250 Mio. Senior Secured), DEAG (EUR 75 Mio. Senior Unsecured) und DURAN Life Science (EUR 230 Mio. Senior Secured). Weitere Debütemissionen im vierten Quartal bestätigen das anhaltende Interesse europäischer Unternehmen an der flexiblen Struktur des Nordic Bond Formats. Die Investorenbasis entwickelte sich 2025 deutlich internationaler. 68% der Zuteilungen in von Pareto begleiteten Transaktionen entfielen auf Investoren außerhalb der nordischen Länder, insbesondere aus dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa und den USA. Diese Diversifizierung erhöht die Marktliquidität und ermöglicht effiziente Platzierungen auch in volatileren Marktphasen. Die Kreditbedingungen blieben über das Jahr hinweg weitgehend stabil, trotz temporärer Volatilität. Im April weiteten sich die Spreads im Zuge globaler Risikoneupreisungen vorübergehend aus, normalisierten sich jedoch bis zum Jahresende. Solide Emittentenfundamentals und anhaltende institutionelle Nachfrage sorgten im vierten Quartal für attraktive Finanzierungsbedingungen über verschiedene Strukturen und Laufzeiten hinweg. Mit Rekordvolumen, wachsender internationaler Partizipation und einer strukturell diversifizierten Emittentenbasis startet der Nordic Bond Markt mit deutlichem Momentum in das Jahr 2026 und bleibt eine der dynamischsten Finanzierungsplattformen in Europa. Weitere Details enthält der vollständige Q4 2025 Nordic High Yield Market Newsletter . Über Pareto Securities



Gegründet 1986, hat Pareto Securities seinen Hauptsitz in Norwegen und unterhält Büros in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Das Unternehmen zählt zu den führenden Investmenthäusern im nordischen Raum mit internationaler Reichweite. Zum Leistungsspektrum zählen u.a. Brokerage-Dienstleistungen in den Bereichen Aktien und Anleihen, Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen sowie M&A- und Restrukturierungsberatung. Kontakt: Pareto Securities AS Frankfurt Branch ONE - Floor 34 Brüsseler Str. 1-3 60487 Frankfurt am Main Tel.: +49 (69) 58997-0 E-Mail: info@paretosec.com http://www.paretosec.com





