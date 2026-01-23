Fürth (ots) -Bei NORMA geht es neben der Wurst auch immer um den Preis: Das wissen Kundinnen und Kunden des Discounters nur zu gut und schätzen, dass es dort Top-Lebensmittel zu immer fairen Preisen gibt. Zum Beweis senkt NORMA ab sofort die Preise auf zahlreiche Wurstwaren - darunter Jagdwurst, Bierschinken und Teewurst. Verbraucherinnen und Verbraucher sparen bei ihrem nächsten Einkauf bis zu zehn Prozent. Die Schinkenwurst von GUT BARTENHOF kostet in der 200-Gramm-Packung jetzt beispielsweise nur noch 89 Cent. Ein echt schmackhaftes Schnäppchen!Nach gerade einmal 23 Tagen im neuen Jahr markiert die erneute Weitergabe günstiger Einkaufspreise an die Kundinnen und Kunden von NORMA bereits die fünfte Preissenkung 2026 und damit auch die zweite alleine in dieser Woche. Erneut werden weitere wichtige Lebensmittel des täglichen Bedarfs auf einen Schlag günstiger - in diesem Jahr bereits mehr knapp 50 Stück.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):GUT BARTENHOF Bacon 100 gBislang: 1,39 EURJetzt: 1,29 EURGUT BARTENHOF Bacon 150 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,89 EURGUT BARTENHOF Lachsschinken 150 gBislang: 2,49 EURJetzt: 2,39 EURGUT BARTENHOF Schrägschnitt-Sortiment 350 gBislang: 2,85 EURJetzt: 2,79 EURGUT BARTENHOF Jagdwurst / Paprika-Lyoner 200 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURGUT BARTENHOF Bierwurst / Fleischrotwurst 200 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURGUT BARTENHOF Bierschinken 150 gBislang: 1,29 EURJetzt: 1,19 EURGUT BARTENHOF Schinken-Fleischwurst 650 gBislang: 3,49 EURJetzt: 3,29 EURGUT BARTENHOF Schinkenwurst 200 gBislang: 0,99 EURJetzt: 0,89 EUR4SAUELS Lyoner im Ring 400 gBislang: 2,89 EURJetzt: 2,79 EURKLEINEMAS Bacon in Streifen 250 gBislang: 2,79 EURJetzt: 2,59 EUREBERSWALDER Bierschinken / Jagdwurst 350 gBislang: 2,85 EURJetzt: 2,79 EURDIE ROSTOCKER Bierschinken / Jagdwurst 350 gBislang: 2,85 EURJetzt: 2,79 EURSTEINEMANN Bierschinken / Jagdwurst 350 gBislang: 2,85 EURJetzt: 2,79 EURGOLßENER Lachsschinken natur 150 gBislang: 2,49 EURJetzt: 2,39 EUSTOCKMEYER Teewurst fein / grob 125 gBislang: 1,39 EURJetzt: 1,29 EURMY SMILE Fleischwurst Ring 650 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,89 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6202332