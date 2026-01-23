Köln (ots) -Der Dschungel hat ein neues Raubtier - Stefan Raab hat bei "IBES" ab Dienstag, 27. Januar ein kräftiges Wörtchen mitzureden! Seine Sprüche sind scharf wie australische Pfefferschoten, sein Auge für witzige TV-Ausschnitte ist so unerbittlich wie die Sonne über dem Outback - was liegt da näher, als dass Deutschlands kreativster Entertainer mit einer 30-minütigen Spezial-Ausgabe seiner "Stefan Raab Show" in den legendären Dschungel-Kosmos eintaucht. Stefan Raab zieht in sechs Live-Ausgaben von "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach" um 23.30 Uhr sein satirisches Resümee und rundet so einen perfekten Dschungelabend ab.Ausstrahlungstermine "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach", LIVE bei RTL und auf RTL+: Dienstag, 27.1., Mittwoch, 28.1., Donnerstag, 29.1., Dienstag, 3.2., Mittwoch, 4.2. und Donnerstag, 5.2., jeweils 23:30 UhrProduziert wird "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach" von Raab Entertainment im Auftrag von RTL.Tickets unter www.raab-tickets.deNeuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:André Piefenbrink | Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-72348 | Andre.Piefenbrink@rtl.deYvonne Wagner | Stv. Sprecherin Kommunikation Unterhaltung RTL / Senior Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221-456-74225 | yvonne.wagner@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/6202327