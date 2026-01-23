DAX tritt auf der Stelle, US-Indizes leicht im Minus

Zum Handelsauftakt zeigt sich der deutsche Aktienmarkt unverändert.

Der DAX tritt zum Wochenschluss auf der Stelle. Die europäischen Standardwerte tendieren leicht schwächer, während auch die US-Indizes im frühen Handel geringfügig nachgeben. In Asien verzeichnete der japanische Leitindex deutliche Abgaben.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus steht heute die geopolitische Nachrichtenlage. Gespräche zwischen Vertretern der Ukraine, Russlands und der USA über mögliche Wege zu einem Kriegsende sorgen für Bewegung - insbesondere bei zyklischen und sicherheitsrelevanten Branchen. Zudem beobachten Investoren die politischen Begleittöne aus den USA mit Blick auf Handelsfragen sehr genau, nachdem zuletzt aufgeschobene Zolldrohungen kurzfristig für Entlastung an den Märkten gesorgt hatten. Ericsson

Der schwedische Telekomausrüster präsentiert sich deutlich fester. Auslöser sind robuste Zahlen für das vierte Quartal: Sowohl Umsatz als auch operative Profitabilität fielen besser aus als erwartet. Zusätzlich sorgen eine angehobene Dividende und die erstmalige Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms für Rückenwind. Siemens Energy

Auch Siemens Energy setzt seine Rekordserie fort und zeigt sich zum Handelsstart freundlicher. Treiber ist der anhaltend hohe Auftragseingang, insbesondere im Kontext des steigenden globalen Strombedarfs durch den KI-Boom. Der Titel zählt erneut zu den stärksten DAX-Werten. BASF

Am anderen Ende steht BASF. Die Aktie startet schwächer, nachdem veröffentlichte Eckdaten zum abgelaufenen Geschäftsjahr die Gewinnerwartungen verfehlten. Der Chemiekonzern leidet weiter unter gedämpfter Nachfrage und Margendruck, was zu deutlichen Abgaben führt.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UN3F9R 6,86 90,338148 USD 11,61 Open End Silber Bull UN3F7R 9,63 86,936712 USD 8,3 Open End DAX Bull UG5B0C 25,02 22348,857478 Punkte 9,92 Open End Silber Bull UN2TFU 22,95 71,204779 USD 3,58 Open End Silber Bull UN3F67 11,83 84,335614 USD 6,84 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.01.2026; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call UG3YRH 4,36 2500,00 EUR 7,22 17.06.2026 SolarEdge Technologies Inc. Call UG7U8S 6,94 35,00 USD 2,63 17.06.2026 MTU Aero Engines AG Call HD7LTE 0,33 500,00 EUR 11,34 17.06.2026 Citigroup Inc. Call UG1R9K 1,07 120,00 USD 4,89 16.12.2026 Meta Platforms Inc. Call UG4CMT 1,92 690,00 USD 10,5 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.01.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Volkswagen AG Vz. Long UG4KKQ 2,04 93,616443 EUR 9 Open End Hensoldt AG Long UG9JAP 5,80 62,712446 EUR 4 Open End Exxon Mobil Corp. Long HD2ZP8 9,27 100,254833 USD 4 Open End adidas AG Long HC281K 4,15 101,655364 EUR 3 Open End eBay Inc. Short UG1WLB 1,54 125,175768 USD -3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 23.01.2026; 10:05 Uhr;

